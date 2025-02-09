ندوة علمية بعنوان مكانة المرأة الايرانية والتونسية: نحو دحض الصورة النمطية حول مكانة المرأة في المجتمع الاسلامي

انتظمت بقصر النجمة الزهراء للموسيقى العربية والمتوسطية بسيدي بوسعيد، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الايرانية والتجربة التونسية، ببادرة من المركز الثقافي الايراني بتونس التابع لاشراف السفارة الايرانية بتونس.



وقالت المنسقة العامة بالقسم الثقافي لسفارة ايران بتونس، منى بعزاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار احياء فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي الايراني بالتعاون بين المركز الثقافي الايراني ومركز الموسيقى بالنجمة الزهراء المتواصلة فعاليته من 7 الى 12 فيفري الجاري، مبيّنة، أن الندوة تتمحور حول مكانة المرأة المجتمع في الحديث بكل من تونس وايران.



وذكرت، أن الندوة تتضمن عدد من المداخلات العلمية حول مكانة المرأة التونسية والمرأة الايرانية في المجتمع، مضيفة، أن نائب رئيس الجمهورية الايرانية الراحل (ابراهيم رئيسي)، ورئيسة جامعة الزهراء بايران سابقا انسيه خزعلي تشارك في هذه الندوة بمداخلة بعنوان المرأة الايرانية: الفرص والتحدّيات.وأفادت المنسقة العامة بالقسم الثقافي بسفارة ايران، الى أن عدد من المختصين والأساتذة الجامعيين من الجامعتين التونسية والايرانية يشاركون في فعاليات هذه الندوة، مبينة، أن اختيار موضوع المرأة كمحور للندوة يهدف الى دحض ما وصفته ب" زيف الرواية المغلوطة حول المرأة الايرانية"، وذلك بالاستناد الى أن المرأة الايرانية وصلت الى مرتبة رائدة في التربية والأسرة والعلوم والمجتمع والطب ...وذكرت،" أن عديد القواسم المشتركة تجمع بين كل من تونس وايران حول المرأة"، معتبرة، أن ما أسمتها ب"الدعاية الصادرة عن الاعلام الغربي لم تستثن من الصورة النمطية للمرأة جميع النساء العالم الاسلامي"، مضيفة،" أن المرأة الايرانية ليست منفصلة عن الأمة الاسلامية بصفة عامة بل تبوأت مرتبة هامة وذلك نظير تفوّقها في مجالات من بينها الفنون والعلوم".من جهتها، عبّرت الأستاذة الجامعية بجامعة الزهراء بايران، انسية خزعلي التي كانت قد شغلت منصب المستشارة الخاصة لشؤون المرأة والأسرة فترة تولي الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، عن تطلعها الى تعزيز التواصل بين كل من تونس وايران في المجالات الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال المرأة.وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "مكانة المرأة الايرانية مرموقة في ايران بالنظر الى مساهمتها الفعالة في العلوم والرياضة والثقافة والفنون"، مضيفة " أن الاحصائيات الدولية تضع النساء الايرانيات في ترتيب جيد جدا على صعيد الارتقاء الوظيفي بشتى المهن بما فيها الطب والهندسة والعلوم"...من جهتها، ذكرت المديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء سلوى بن حفيّظ، ان اختيار موضوع مكانة المرأة في المجتمع الحديث من خلال التجربة الايرانية والتجربة التونسية يهدف الى ابراز التطابق بينهما معتبرة، أن النساء تقفن وراء تحقيق أي نجاح على أي من الأصعدة.ولاحظت المتحدّثة، أن اختيار تجربة المرأة الايرانية كمحور للندوة الى جانب المرأة التونسية يهدف الى الانفتاح على مكانة المرأة في المجتمعات الشرقية، مضيفة، "أن المرأة الايرانية حصدت العديد من الجوائز في عدة مجالات أهمها السينما، لذا كان من المهم استكشاف مكانتها في المجتمع ".وأشارت، الى أن تظاهرة الأسبوع الثقافي التونسي الايراني المقامة بقصر النجمة الحمراء للموسيقى العربية والمتوسطية توفر الفرصة للطلبة وعموم التونسيين من أجل الاطلاع على برنامج ثري و متنوع يشمل الفنون والمنمنات، التي تعدّ نوعا من الفنون التشكيلية في التراث الايراني.كما تحتوي التظاهرة، عروض للخط الفارسي " نستعليق"، وهو من أشهر الخطوط الايرانية وأحد أبرز أنواع الخطوط العربية، واقيمت بهذه المناسبة، ندوات علمية على غرار ندوة حول الحضارة الاسلامية تتطرح التراث المشترك بين تونس وايران.