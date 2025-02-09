المنستير: 70 طبيبا متطوعا يؤمنون إجمالي 1574 عيادة طبيّة في 25 اختصاصا خلال اليوم الصحي الثالث بالمكنين

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أمّن أكثر من 70 طبيبا متطوعا من القطاعين العام والخاص، اليوم الأحد، بإعدادية الطاهر الحداد بالمكنين، إجمالي 1574 عيادة في 25 اختصاصا طبيا مختلفا، وذلك في إطار اليوم الصحي الثالث بالمكنين المنتظم تحت شعار "الصحة للجميع وبالجميع"، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة لجمعية "صحة المكنين" منال بن ضياء.

وأكّدت بن ضياء، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ اليوم الصحي الثالث شهد إقبالا كبيرا من أهالي المكنين والمناطق المجاورة لها، حيث عرف عدد العيادات الطبيّة خلاله زيادة بـ174 عيادة مقارنة باليوم الصحي الثاني الذي انتظم خلال سنة 2024.

وأمّن الإطار الطبّي في هذا اليوم عيادات في اختصاصات طب العيون، وطب الأسنان، وطب الاعصاب، والطب النفسي، والجراحة العامة، وجراحات الأطفال والعظام والمجاري البولية والقلب والشرايين، وطب الكلى والقلب والمعدة والجهاز الهضمي، والطب الفيزيائي، وطب الروماتيزم والمفاصل، وطب الجلد والغدد الصماء والدم والأذن والأنف والحنجرة والرئتين، والطب الوقائي.





وثمّن والي المنستير، عيسى موسى، في تصريح لـوكالة "وات"، هذه المبادرة الهامة التي تؤمن عيادات طبية عالية الجودة في اختصاصات مفقودة في بعض المستشفيات يقدمها أطباء جامعيون استشفائيون على درجة عالية من الكفاءة، وهي مناسبة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية بحكم البعد الجغرافي أو الوضع الصحي، مؤكدا على أهمية متابعة الحالات الطيبة التي تستوجب التدخل اللاحق.



من جهته، أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، محمد رويس، لـ"وات"، انفتاح المندوبية على مثل هذه المبادرات التي تعد "مثالا جليا للشراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني ووزارتي التربية والثقافة والسلط الجهوية والمحلية، وتندرج، وفق تعبيره، في إطار سياسة وزارة الصحة الهادفة إلى ضمان صحة المواطنين وإرشادهم إلى السلوكيات الطبية السليمة خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان المعظّم، مشيرا إلى أن المندوبية الجهوية للصحة ستتابع مخرجات هذا اليوم الصحي.

وانتظمت، بالمناسبة، عدة ورشات في التغذية والطب النفسي، إضافة إلى ورشات لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري والتغذية، والتثقيف الصحي الخاص بشهر رمضان الكريم والتغذية السليمة للأطفال، إضافة إلى ورشة في كيفية التحكّم في الضغط النفسي خاصة بتلاميذ الباكالوريا والتاسعة أساسي.

جدير بالذكر أن اليوم الصحي الثالث المفتوح بالمكنين قد انعقد تحت إشراف وزارتي الصحة والشؤون الثقافية، وبالتعاون مع كل من بلدية المكان، والمستشفى الجهوي، والدائرة الصحية، ودار الثقافة بالمكنين، والكشافة التونسية، والمصائف والجولات، والغرفة الفتية العالمية.

وثمّن والي المنستير، عيسى موسى، في تصريح لـوكالة "وات"، هذه المبادرة الهامة التي تؤمن عيادات طبية عالية الجودة في اختصاصات مفقودة في بعض المستشفيات يقدمها أطباء جامعيون استشفائيون على درجة عالية من الكفاءة، وهي مناسبة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية بحكم البعد الجغرافي أو الوضع الصحي، مؤكدا على أهمية متابعة الحالات الطيبة التي تستوجب التدخل اللاحق.من جهته، أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، محمد رويس، لـ"وات"، انفتاح المندوبية على مثل هذه المبادرات التي تعد "مثالا جليا للشراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني ووزارتي التربية والثقافة والسلط الجهوية والمحلية، وتندرج، وفق تعبيره، في إطار سياسة وزارة الصحة الهادفة إلى ضمان صحة المواطنين وإرشادهم إلى السلوكيات الطبية السليمة خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان المعظّم، مشيرا إلى أن المندوبية الجهوية للصحة ستتابع مخرجات هذا اليوم الصحي.وانتظمت، بالمناسبة، عدة ورشات في التغذية والطب النفسي، إضافة إلى ورشات لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري والتغذية، والتثقيف الصحي الخاص بشهر رمضان الكريم والتغذية السليمة للأطفال، إضافة إلى ورشة في كيفية التحكّم في الضغط النفسي خاصة بتلاميذ الباكالوريا والتاسعة أساسي.جدير بالذكر أن اليوم الصحي الثالث المفتوح بالمكنين قد انعقد تحت إشراف وزارتي الصحة والشؤون الثقافية، وبالتعاون مع كل من بلدية المكان، والمستشفى الجهوي، والدائرة الصحية، ودار الثقافة بالمكنين، والكشافة التونسية، والمصائف والجولات، والغرفة الفتية العالمية.