الملعب التونسي والترجي الرياضي يطالبان بتحكيم اجنبي لمباراة السوبر يوم الاحد المقبل

طالبا فريقا الملعب التونسي والترجي الرياضي بتعيين تحكيم اجنبي لمباراة نهائي الكأس الممتازة لكرة القدم لسنة 2024 المقررة يوم الاحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ودعا الملعب التونسي في بيان نشره على صفحته الرسمية الى تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس السوبر كشرط جوهري مستنكرا اداء طاقم التحكيم خلال مباراته التي خسرها امس السبت امام الترجي الرياضي في مركب الهادي النيفر صفر-1 لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وقال فريق باردو "نندد بشدة الإنحياز الواضح للتحكيم الذي تعمد إهداء نقاط الفوز للمنافس باحتسابه هدفا مسبوقا بتسلل إضافة إلى أخطاء تحكيمية أخرى من أبرزها تغافله الواضح عن إشهار عدد 2 أوراق حمراء ضد لاعبين من الفريق المنافس".



واضاف "نستنكر عدم تعيين حكم أجنبي أوروبي الجنسية خاصّة بعد مراسلتنا إدارة التحكيم ومطالبتنا لها بصفة رسمية وهو ما يشكّل في جانب الادارة المذكورة خرقا واضحا وصريحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية بإعتبار استجابتها لتعيين حكم أجنبي ولمطلب تعيين حكم أجنبي من تلقاء نفسها في مباريات أخرى من الموسم الحالي وتأكيد المشرف الجديد على التحكيم على ذلك صراحة وهو ما يشكّل عدم مبالاة تام بمطلبنا الذي أكدنا عليه".واوضح الملعب التونسي أنه سيراسل جميع الهياكل المتداخلة في الشأن الرياضي للتعبير عن موقفه الرافض للمساس بحقوق النادي كرفضه التلاعب بالنتائج الرياضية من خلال التعيينات المشبوهة على حد قوله مطالبا بتحديد موعد لقاء عاجل مع كل من المشرف العام للتحكيم ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.ومن جهته، اشار الترجي الرياضي في بيان نشره على صفحته الرسمية الى أنه كان أول وأكثر الفرق التي طالبت ولا تزال باستقدام طواقم تحكيم أجنبية لإدارة المقابلات الكبرى والهامة والمواجهات المباشرة بين الأندية المتنافسة على اللقب مبينا انه طالب بتحكيم أجنبي لمباراته ضد الملعب التونسي في مناسبتين وذلك بمراسلتين رسميتين إلى الجامعة التونسية لكرة القدم.واضاف "لقد بادرنا بهذا الطلب من خلال مراسلة أولى وأكدنا طلبنا هذا بمراسلة ثانية مزدوجة مع الملعب التونسي ممضاة من طرف الكاتبين العامين للناديين".واوضح الترجي الرياضي انه خسر العديد من النقاط خلال المقابلات التي خاضها بملعب رادس بسبب أخطاء تحكيمية فادحة ومؤثرة ولكنه لم يتعمد قط وضع التحكيم شماعة لأي إخفاق وفشل مؤكدا انه يرفض بشدة أي ممارسات تعمد إلى التأثير على الحكام في اللقاءات القادمة وأي مس من استحقاقه معتبرا انه كان خصما صعبا على منافسيه في جل التنقلات وفق ما ورد في نص البيان.وجدد فريق باب سويقة تأكيده على طلباته السابقة في استقدام طواقم تحكيم أجنبية لمقابلاته القادمة الهامة وفي مقدمتها مباراة يوم الأحد المقبل المندرجة في إطار السوبر التونسي قائلا انه سيوجه في هذا الغرض مراسلات رسمية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم.