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المنستير: الإعلان عن نتائج طلبات عروض لإنجاز مشاريع عمومية في قطاعات مختلفة

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 18:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت مصالح ولاية المنستير عن نتائج طلبات عروض لإنجاز جملة من المشاريع العمومية بالجهة، وذلك بناء على موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.

وتهمّ الصفقة الأولى مشروع تهيئة نادي أطفال الربط بالمنستير بمبلغ جملي يناهز 993 ألف دينار، وحدّدت مدّة انجازه بـ210 أيّام، أما الصفقة الثانية فتتعلّق بمشروع تهيئة حجرات الملابس بالقاعة الرياضية بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير بمبلغ يناهز 544 ألف دينار ومدة انجاز قدّرت بـ150 يوما.



وتهمّ نتيجة طلب العروض الثالث مشروع تهيئة دار الشباب بمنزل كامل بمبلغ يناهز 399 ألف دينار، ومدة انجاز قدّرت بـ150 يوما، في حين تهمّ نتيجة طلب العروض الرابع مشروع تهيئة دار الشباب بمنزل الحياة بمبلغ يناهز 456 ألف دينار ومدة انجاز قدرها 180 يوما.
وتتعلق نتيجة طلب العروض الخامس بمشروع تهيئة المسبح البلدي بالمنستير بمبلغ جملي يقارب 513 ألف دينار ومدة انجاز قدرها 180 يوم، أما طلب العروض السادس فيهمّ مشروع تعشيب الملعب الفرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير بكلفة جملية تناهز 648 ألف دينار ومدة انجاز حدّدت بـ180 يوما.


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