جمعية التفكير الثقافي تطلق حملة "قفة رمضان 2025 تحت شعار "قفة من خيرك تحلي رمضان غيرك" "

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أعلنت، جمعية التفكير الثقافي، عن اطلاق حملة لتوفير 'قفة رمضان 2025' لفائدة العائلات المعوزة وذلك تحت شعار 'قفة من خيرك تحلي رمضان غيرك'.



وتهدف هذه الحملة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للجمعية على موقع 'فايسبوك'، الى مساعدة العائلات محدودة الدخل في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار خلال شهر رمضان المعظم اضافة الى تشجيع الشباب على المشاركة في الاعمال الخيرية وترسيخ فيم التضامن الاجتماعي في المجتمع التونسي.









وتضم 'قفة رمضان'، التي تستهدف بعض العائلات المعوزة في كل من معتمدية الحرارية من ولاية تونس ومنطقة بومفتاح من ولاية الكاف ومعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، عددا من المواد الغذائية الأساسية لمساعدة هذه الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة على تحضير وجبات الافطار والسحور.



يشار الى أن، جمعية التفكير الثقافي، هي جمعية ثقافية شبابية تأسست في 16 جوان 2018، وتعمل على دعم المبادرات الشبابية والثقافية من أجل غد أفضل للشباب وتعزيز الترابط والعمل الجماعي وتقوم بتنظيم عديد الانشطة الرياضية والتوعوية والاجتماعية الى جانب قوافل صحية مجانية وندوات فكرية وورشات توعوية وتحسيسية لجميع الفئات الاجتماعية. وتضم 'قفة رمضان'، التي تستهدف بعض العائلات المعوزة في كل من معتمدية الحرارية من ولاية تونس ومنطقة بومفتاح من ولاية الكاف ومعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، عددا من المواد الغذائية الأساسية لمساعدة هذه الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة على تحضير وجبات الافطار والسحور.يشار الى أن، جمعية التفكير الثقافي، هي جمعية ثقافية شبابية تأسست في 16 جوان 2018، وتعمل على دعم المبادرات الشبابية والثقافية من أجل غد أفضل للشباب وتعزيز الترابط والعمل الجماعي وتقوم بتنظيم عديد الانشطة الرياضية والتوعوية والاجتماعية الى جانب قوافل صحية مجانية وندوات فكرية وورشات توعوية وتحسيسية لجميع الفئات الاجتماعية.