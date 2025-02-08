بنزرت: يوم إعلامي حول الشركات الاهلية بالجهة

احتضن مقر ولاية بنزرت اليوم السبت، فعاليات يوم إعلامي حول الشركات الاهلية، نظمه فريق المبادرة التطوعية الجهوية ببنزرت، بهدف مزيد التشجيع على بعث هذه المؤسسات المجددة لتطوير الاستثمار وتوفير مواطن شغل إضافية في إطار الاقتصاد التضامني.

وابرز والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى اشرافه على اشغال اليوم التكويني والإعلامي، الأدوار التنموية والاجتماعية والحضارية الكبرى لمنظومة الشركات الاهلية، التي تقوم على أسس المواطنة والتعويل على القدرات الذاتية والانجاز الفاعل.





وأكد الحرص على دعم منظومة الشركات الاهلية في كافة مناطق الولاية وحسن تاطيرها ، بما من شانه تحقيق أهدافها في تعزيز العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بين أهالي المنطقة التي تستقر بها الشركة، والرفع من نسق التشغيل وتوفير مكامن إضافية ودائمة للعمل.وتضمن برنامج اليوم الإعلامي تقديم عدد من المداخلات حول التعريف بدليل الإجراءات القانونية لتاسيس الشركات الاهلية وآليات وقواعد التصرف فيها ومرافقتها وهيكلتها من تقديم مصالح الإدارة الجهوية للتشغيل، شفعت بنقاشات بين الحضور من مصالح إدارية وفنية وعدد من مؤسسي شركات أهلية محلية وباعثين في ذات المجال حول المرافقة والمساندة القانونية والفنية والسبل الكفيلة بفض عدد من الإشكاليات العالقة سواء منها الهيكلية او الطارئة .يشار الى أن ولاية بنزرت، تضم ما يزيد عن 15 شركة اهلية بين محدثة او في طور الإحداث، تنشط اغلبها في مجالات وقطاعات الفلاحة والسياحة والبيئة والخدمات وغيرها.