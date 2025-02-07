مرصد سلامة المرور يقدم جملة من التوصيات لمستعملي الطريق نتيجة التقلبات الجوية طيلة نهاية الأسبوع

قدم المرصد الوطني لسلامة المرور، في بلاغ نشره اليوم الجمعة، جملة من التوصيات لمستعملي الطريق، نظرا للوضع الجوي الذي يتسم طيلة نهاية الأسبوع بنزول كميات هامة من الامطار بكامل ولايات الجمهورية، مع إمكانية تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية للبلاد.



ودعا المرصد مستعملي الطريق، الى مضاعفة الانتباه والتركيز التام أثناء السياقة، والتقيد بجملة من التوصيات أبرزها التأكد من صلاحية مساحات الزجاج الأمامي للسيارة لضمان رؤية واضحة، وتفقد خزان المياه وتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة الأمان والسياقة بحذر.



كما حث مستعملي الطريق على تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة أو كل ما من شأنه أن يشتت الانتباه، وضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، واستعمال أضواء المقاطعة أو أضواء الضباب عندما تكون الرؤية غير واضحة، فضلا عن الانتباه الجيد للمترجلين وسائقي الدراجات النارية.ونبهت الى أنه في صورة هطول الأمطار بغزارة، فإنه من المستحسن الانتظار في مكان آمن ريثما تتوقف الامطار، وتشغيل مكيف الهواء لإزالة الضباب من البلور، والتأكد من وجود مستلزمات السلامة والأمان بالعربة على غرار (المثلث العاكس والقمع الفسفوري وطفاية الحريق)، الى جانب تجنب برك المياه لتفادي فقدان السيطرة على السيارة، وتفادي السير في الطرقات الثانوية وعدم المجازفة بشق الوديان.وذكر المرصد في بلاغه، أنه في صورة تسجيل انقطاع في حركة المرور على الطرقات، سواء نتيجة الاكتظاظ أو جراء فياضات الأودية بسبب الأمطار، يمكن الاتصال على الأرقام التالية : 71963512 / 71960448 أو 193 (إدارة عمليات الحرس الوطني) أو 198 (الحماية المدنية) أو 71333000 و197 (الإدارة العامة للعمليات).