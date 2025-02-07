الرابطة 1 : الترجي الرياضي يعزز موقعه في الصدارة والنجم الساحلي يرتقي مؤقتا الى المركز الثاني

عزز الترجي الرياضي موقعه في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه اليوم على الملعب التونسي في دربي الاجوار بمركب الهادي النيفر بباردو 1-صفر في الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثامنة عشرة وواصل النجم الساحلي من جهته سلسلة نتائجه الوردية بتحقيق انتصار جديد خارج قواعده على اتحاد تطاوين 2-1 مما مكن فريق جوهرة الساحل من الارتقاء مؤقتا الى وصافة الترتيب.

ونجح النادي البنزرتي في الفوز على مضيفه مستقبل سليمان بثنائية نظيفة في حين اقتسم الاولمبي الباجي وضيفه اتحاد بن قردان نقاط المباراة التي جمعتهما بملعب منزل بورقيبة.

واوفت مباراة مركب الهادي النيفر بباردو بين الملعب التونسي وضيفه الترجي الرياضي بكل وعودها على مستوى الحماس



نتائج المباريات



الترتيب المؤقت بعد مباريات السبت



برنامج مباريات الأحد 9 فيفري 2025



والاثارة التي تواصلت الى حدود الصافرة النهائية للحكم محرز المالكي اذ ادرك ابناء المدرب الروماني ريجيكامب حسن التعاطي مع اللقاء واحكموا سيطرتهم على مجريات اللعب وكان فريق باب سويقة قريبا من بلوغ شباك اصحاب الارضوالجمهور لولا تالق الحارس سامي هلال الذي انقذ فريقه من اهداف عدة .وتميز اداء الترجي الرياضي في المباراة لاسيما خلال الفترة الاولى من اللعب بالحيوية والسرعة ومثلت تحركات الياس موكوانا واشرف الجبري ويوسف البلايلي خطرا جسيما على دفاع الملعب التونسي الذي استنزف طاقة كبيرة في دحر تلك المحاولات الى حين الدقيقة 58 التي اعلنت عن هدف الفوز للترجي الرياضي بفضل محمد امين توغاي بعد تصويبة قوية من حسام تقا.وفي المقابل لم يرتق اداء الملعب التونسي الى مستوى انتظارات احبائه و بدا المردود الجماعي للفريق متاثرا بغياب اللاعب يوسف اومارو الذي غادر النادي في تجربة احترافية في العراق ولم يتوفق ابناء المدرب ماهر الكنزراي في ايجاد الثغرة المؤدية الى شباك امان الله مميش.وعزز الترجي الرياضي موقعه في صدارة ترتيب البطولة رافعا رصيده الى 39 نقطة بينما تجمد رصيد الملعب التونسي في النقطة 35 متراجعا الى المركز الثالث مؤقتا.وتابع النجم الساحلي بقيادة المدرب محمدة المكشر انتعاشته القصوى حيث توفق الفريق بالعودة بنقاط الانتصار من تطاوين امام اتحاد المكان حيث اهتدى المهاجم ياسين الشماخي الى افتتاح التسجيل في دق 26 الا ان اصرار اصحاب الارض كان كبيرا لتعديل الكفة والعودة في اللقاء بالنظر الى الوضعية الحرجة لابناء تطاوين في جدول الترتيب العام وهذا ما حصل في دق 34 بفضل وحيد التيمي .وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو النهاية على نتيجة التعادل عرف النجم الساحلي كيف يستغل النقص العددي لاتحاد تطاوين بعد اقصاء اللاعب محمد الجماعي (89) ليتحصل الضيوف على ضربة جزاء حولها اسامة عبيد الى هدف الفوز (90+2).وارتقى النجم الساحلي الى وصافة الترتيب مؤقتا ب36 نقطة في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة 18 غدا الاحد في حين لايزال اتحاد تطاوين يقبع في ذيل الترتيب ب7 نقاط.وواصل النادي البنزرتي صحوته تحت قيادة المدرب سفيان الحيدوسي حيث لم يمنع تحول الفريق الى سليمان لمواجهة مستقبل المكان زملاء الحارس اشرف كرير من تحقيق الفوز بفضل ثنائية نور الدين اييندي (52) والحسن كانتي (52).وحقق النادي البنزرتي بفضل هذا الانتصار قفزة نوعية في جدول الترتيب العام صاعدا الى المركز 11 ب16 نقطة بينما لايزال مستقبل سليمان في المرتبة 12 مؤقتا ب15 نقطة.وغاب الغالب والمغلوب في ملعب عزيز جاب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة اذ اقتسم الاولمبي الباجي واتحاد بن قردان نقاط اللقاء في مواجهة صامت فيها الشباك عن الكلام.ويحتل الاولمبي الباجي المركز السابع ب24 نقطة مؤقتا بينما يتواجد اتحاد بن قردان في المرتبة 12 ب15 نقطة.---| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه ||---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|| 1 | الترجي الرياضي | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 31 | 12 || 2 | النجم الساحلي | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 12 || 3 | الترجي الجرجيسي | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 11 || 4 | الملعب التونسي | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 20 | 10 || 5 | النادي الإفريقي | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 9 || 6 | الاتحاد المنستيري | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 9 || 7 | النادي الصفاقسي | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 13 || 8 | الأولمبي الباجي | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 || 9 | نجم المتلوي | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 12 || 10 | شبيبة العمران | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 20 || 11 | النادي البنزرتي | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 17 || 12 | اتحاد بن قردان | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 12 | 19 || 13 | مستقبل سليمان | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 24 || 14 | مستقبل قابس | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 || 15 | قوافل قفصة | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 26 || 16 | اتحاد تطاوين | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 39 |---يسري بوعليأسامة بن إسحاقباسم بلعيدفرج عبد اللاوي