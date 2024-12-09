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رئيس الجمهورية يدعو إلى إصلاح جذري للمرافق العمومية وتعزيز قطاع النقل

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 23:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء عديد المحاور من بينها تأمين السير العادي لعدد من المرافق العمومية، حيث ذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة كما ينصّ على ذلك الفصل 19 من الدستور يجب أن تكون في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى كل مسؤول في الدولة أن يستحضر أحكام الدستور وانتظارات الشعب التونسي.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في توريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم. فقطاع النقل عرف تخريبا ممنهجا على غرار عديد القطاعات الأخرى يقتضي الواجب الوطني معالجتها معالجة جذرية وبمقاربات جديدة تحفظ للمواطن التونسي حقوقه المشروعة.


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