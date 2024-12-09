بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجرى على 4 دفعات ايام 14 و 15 و 25 و 26 ديسمبر الجاري :



السبت 14 ديسمبر 2024

ملعب الشاذلي زويتن س 14



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شبيبة العمران - النادي البنزرتي

مركب جرجيس س 14

الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس



الاحد 15 ديسمبر 2024

ملعب يحدد لاحقا س 14

الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س 14

الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوين

ملعب بن قردان س 14

اتحاد بن قردان - النجم الساحلي

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

النادي الافريقي - نجم المتلوي



الاربعاء 25 ديسمبر 2024

ملعب قفصة المعشب س 14

قوافل قفصة - الترجي الرياضي



الخميس 26 ديسمبر 2024

ملعب الطيب المهيري س 14

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

