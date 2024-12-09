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بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 21:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجرى على 4 دفعات ايام 14 و 15 و 25 و 26 ديسمبر الجاري :

السبت 14 ديسمبر 2024
ملعب الشاذلي زويتن س 14
...

شبيبة العمران - النادي البنزرتي
مركب جرجيس س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس

الاحد 15 ديسمبر 2024
ملعب يحدد لاحقا س 14
الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س 14
الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوين
ملعب بن قردان س 14
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
النادي الافريقي - نجم المتلوي

الاربعاء 25 ديسمبر 2024
ملعب قفصة المعشب س 14
قوافل قفصة - الترجي الرياضي

الخميس 26 ديسمبر 2024
ملعب الطيب المهيري س 14
النادي الصفاقسي - الملعب التونسي


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