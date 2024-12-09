حجز 1 كغ من مخدّر "الكوكايين" بباردو.. وتفكيك شبكة لترويج المخدّرات بالعاصمة وحجز 20 صفيحة قنب هندي

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تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس، من حجز 1 كـلـغ من مخدّر "الكوكايين" بمحل سكنى كائن بمنطقة باردو"، بالإضافة إلى 3 سيارات ومبلغ مالي ومصوغ.



وأكدت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن قاضي التحقيقي لدى المحكمة الابتدائية بأريانة المتعهّد بملف القضيّة، أذن باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم مخدّرات وتبييض أموال، وإدراج أحد عناصر الوفاق الإجرامي موضوع البحث بالتفتيش، مشيرة الى أن الأبحاث متواصلة.





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وأوضحت أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة استهداف شبكات ترويج المخدّرات، التي مكنت مؤخرا من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المواد المخدرة على اختلاف أنواعها بولايات تونس الكبرى، وحجز 2 كغ من مخدّر "الكوكايين" وأقراص مخدرة، تباعا بحي التضامن من ولاية أريانة وحي خالد بن الوليد بولاية منوبة، والاحتفاظ بـ 5 أطراف من عناصر الشبكة.



وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ ثان لها اليوم، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس، تمكنت في إطار عملية نوعية، بمشاركة إدارة الإستعلامات والأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل مركزيا وجهويا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، تنشط بين مختلف أحياء العاصمة، وحجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج.



وبينت أن هذه العملية، جاءت على إثر تحقيقات معمقة ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن إيقاف 3 من عناصر الشبكة الإجرامية، مضيفة أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



وأكدت أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، داعية المواطنين إلى تعزيز التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135.