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مستقبل المرسى - منير راشد مدربا جديدا خلفا لعبد الكريم بوقرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن مستقبل المرسى اليوم عن اتفاقه مع المدرب منير راشد للاشراف على المقاليد الفنية لفريق اكابر كرة القدم خلفا لعبد الكريم بوقرة.

واشار فريق الضاحية الشمالية للعاصمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى انه " تم انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عبد الكريم بوقرة والطاقم الفني المرافق تفعيلا لعقد الااهدف المتفق عليه " مبينا ان المدرب راشد سيتسلم مهامه بعد ظهر اليوم الاثنين
وكان مستقبل المرسى انهزم يوم السبت الماضي امام جمعية اريانة 2-1 ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
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ويحتل فريق الصفصاف المركز السادس للمجموعة الاولى برصيد 12 نقطة متاخرا بست نقاط عن صاحب المركز الاول النادي القربي.


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