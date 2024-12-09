كميّات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 المنقضية

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سجّلت مصالح الرصد الجوّي هطول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى الساعة السابعة من صباح الأغثنين). في ما يلي هذه الكميأت بحساب المليمتر.



//ولاية جندوبة// سد بوهرتمة 19 / سد بربرة 26 / بلطة بوعون 35 / فرنانة 10 / وادي مليز 6 / بني مطير 44 / غار الدماء 2 / عين دراهم 36 / بوسالم 6 / جندوبة المحطّة 2 / طبرقة 21 /





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ولاية باجة// تيبار 20 / سد كسّاب 22 / سد سيدي سالم 5 / مجاز الباب 13 / تستور 5 / عمدون 15 / نفزة 29 / تبرسق 13 / قبلاط 8 / باجة المحطّة 12 / وادي الزرقاء 6 /



//ولاية سليانة// قعفور 2 / برقو 2 / سيدي بورويس 1 / الكريب 10 / بوعرادة 3 / مكثر 1 /



//ولاية الكاف// وادي ملاق 3 / السرس 1 / الطويرف 3 / الكاف 1 / ساقية سيدي يوسف 1 / نبر 3 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 11 / غزالة 14 / العزيب 18 / العالية 13 / أوتيك 6 / ماطر 20 / سجنان 27 / تينجة 12 / رأس الجبل 7 / بنزرت 19 / جومين 21 / سيدي أحمد 22 / غزالة 14 / رفراف 6 / ماتلين 11 /



//ولاية منوبة// منوبة 8 / السعيدة 9 / برج العامري 6 / بومهل 3 / فوشانة 6 / مقرين 11 /



//ولاية بن عروس// بومهل 3 / فوشانة 6 / مقرين 11 / مرناق 3 / رادس 12 / الخليدية 8 / بن عروس 7 / حمام الأنف 4 / المحمدية 8 / بئر الباي 4 / المروج 5 /



//ولاية أريانة// أريانة 14 / روّاد 5 / سيدي ثابت 9 / المنيهلة 19 / قلعة الأندلس 5 / شرفش 8 /



//ولاية زغوان// سد وادي الكبير 6 / سد وادي الرمل 3 / عين عسكر 8 / الفحص 3 / مقرن 2 / بئر مشارقة 6 / زغوان 5 / سد بئر مشارقة 4 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 8 / حلق الوادي 9 / سيدي بوسعيد 7 / الشرقية 10 / المنوبية 6 /



//ولاية نابل// نابل 3 / دار شعبان 2 / بني خيار 2 / قربة 2 / الميدة 8 / منزل تميم 2 / قليبية 8 / حمّام الغزاز 12 / الهوارية 6 / تاكلسة 5 / سليمان 4 / بني خلاّد 2 / منزل بوزلفة 5 / قرمبالية 3 / بوعرقوب 1 / الحمامات 2 / دار علوش المدينة 3 / أزمور المدينة 6 / بوكريم 17 / أزمور المحطّة 24 / دار علوش المحطّة 14 /



//ولاية سوسة// شط مريم 1 / مطار النفيضة 1 / بوفيشة 1 /