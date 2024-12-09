زغوان: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بنحو 40 بالمائة إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي (المندوبية الجهوية للفلاحة)

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تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بولاية زغوان، منذ انطلاقه وإلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بنسبة تناهز 40 بالمائة، وهو ما يعتبره مهنيو القطاع الفلاحي نسقا ضعيفا رغم المؤشرات الإيجابية للمحاصيل في الفترة المنقضية.





وأوضح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، فرج الهيشري، لـوكالة "وات"، أن بطء نسق الجني والتحويل يعود إلى عدة أسباب، من أهمها تعمّد بعض المنتجين إيقاف عمليات الجني نظرا لتدني أسعار بيع الزيتون وضعف مردوديته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب المعاصر على شراء الزيتون وتحويله لقلة السيولة، وفق تقديره.



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وأعرب، في المقابل، عن أمله في أن تساهم موجة البرد التي تشهدها الجهة خلال الفترة الحالية في ارتفاع مردودية إنتاج الزيت وفي نسبة تقدم الموسم.

يشار إلى عدد الزياتين المنتجة بولاية زغوان تبلغ، وفق إحصائيات مصالح المندوبية، 92310 شجرة منها 89100 شجرة من الزياتين المروية و3210 شجرة من الزياتين المطرية، فيما تقدّر نسبة إنتاج الصابة لهذا الموسم بحوالي 60 ألف طنا من الزيتون و12 ألف طنا من الزيت، مقابل 20 ألف طنا من الزيتون و3900 طنا من الزيت في الموسم الفارط.



