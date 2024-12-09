Babnet

زغوان: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بنحو 40 بالمائة إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي (المندوبية الجهوية للفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 15:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بولاية زغوان، منذ انطلاقه وإلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بنسبة تناهز 40 بالمائة، وهو ما يعتبره مهنيو القطاع الفلاحي نسقا ضعيفا رغم المؤشرات الإيجابية للمحاصيل في الفترة المنقضية.


وأوضح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، فرج الهيشري، لـوكالة "وات"، أن بطء نسق الجني والتحويل يعود إلى عدة أسباب، من أهمها تعمّد بعض المنتجين إيقاف عمليات الجني نظرا لتدني أسعار بيع الزيتون وضعف مردوديته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب المعاصر على شراء الزيتون وتحويله لقلة السيولة، وفق تقديره.
...



وأعرب، في المقابل، عن أمله في أن تساهم موجة البرد التي تشهدها الجهة خلال الفترة الحالية في ارتفاع مردودية إنتاج الزيت وفي نسبة تقدم الموسم.
يشار إلى عدد الزياتين المنتجة بولاية زغوان تبلغ، وفق إحصائيات مصالح المندوبية، 92310 شجرة منها 89100 شجرة من الزياتين المروية و3210 شجرة من الزياتين المطرية، فيما تقدّر نسبة إنتاج الصابة لهذا الموسم بحوالي 60 ألف طنا من الزيتون و12 ألف طنا من الزيت، مقابل 20 ألف طنا من الزيتون و3900 طنا من الزيت في الموسم الفارط.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298938


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*