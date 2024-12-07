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انقطاع الكهرباء عن مناطق ببوهلال وكامل مدينة دقاش بعد ظهر السبت وصباح الاحد

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 14:32 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تسجل منطقة طرمة وحيّ النزهة والعباسية وحيّ النهضة ببوهلال وكامل مدينة دقاش من معتمدية دقاش انقطاعا في التيار الكهربائي منذ منتصف نهار اليوم السبت وحتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم وغدا الاحد من الساعة الثامنية صباحا الى حدود منتصف النهار، وفق بلاغ نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز - إقليم توزر - وكالة الخدمات بدقاش.
وافادت الشركة ان قطع التيار الكهربائي ياتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات .
وبينت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام لمناطق السكان المعنية.

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