هطول كميات ضعيفة من الامطار خاصة بالشمال الغربي خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

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سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تهاطل كميّات قليلة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد تركزت خاصة في الشمال الغربي، وفق مافادت مصالح الرصد الجوي،السبت.



وفيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب الميلمتر وحسب الولايات:





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ولاية جندوبة: بني مطير 4// سد بوهرتمة 1// سد بربرة 2// غار الدماء 1// عين دراهم 12// فرنانة 2// طبرقة 2//جندوبة المحطة 1//





ولاية باجة: نفزة 8//عمدون 1//باجة المحطة1//





ولاية الكاف: الكاف 1// الساقية 1// تاجروين 1//





ولاية سليانة: سيدي بورويس 1// مكثر 1//





كما تميزت الظواهر الجوية بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم في الساعة: 119 بالقصرين و 76 بجربة و72 بتالة وبنزرت و 68 بالمنستير.

