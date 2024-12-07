Babnet

هطول كميات ضعيفة من الامطار خاصة بالشمال الغربي خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 12:50 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تهاطل كميّات قليلة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد تركزت خاصة في الشمال الغربي، وفق مافادت مصالح الرصد الجوي،السبت.

وفيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب الميلمتر وحسب الولايات:

...

ولاية جندوبة: بني مطير 4// سد بوهرتمة 1// سد بربرة 2// غار الدماء 1// عين دراهم 12// فرنانة 2// طبرقة 2//جندوبة المحطة 1//


ولاية باجة: نفزة 8//عمدون 1//باجة المحطة1//


ولاية الكاف: الكاف 1// الساقية 1// تاجروين 1//


ولاية سليانة: سيدي بورويس 1// مكثر 1//


كما تميزت الظواهر الجوية بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم في الساعة: 119 بالقصرين و 76 بجربة و72 بتالة وبنزرت و 68 بالمنستير.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298818


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*