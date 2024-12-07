إحباط عمليات تهريب بضائع بقيمة 374 ألف دينار بقابس والصخيرة (إدارة الحرس الوطني)

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تمكّنت وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس والوحدات المرورية بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من إحباط عمليات تهريب بقيمة 374 ألف دينار في كل من قابس والصخيرة، وفق ما أكّدته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم السبت في بلاغ.



وأفادت إدارة الحرس بأنّ مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس تمكّنت من إحباط 4 عمليات تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز 4 وسائل محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 252 ألف دينار، فيما تمكنت الوحدات المرورية بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من حجز بضائع مهربة بقيمة 122 ألف دينار كانت على متن وسيلة.





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كما أوضحت أنّه تم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مجدّدة في الآن نفسه دعوتها للمواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني على الرقم 71860135.

