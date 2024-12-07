Babnet

إحباط عمليات تهريب بضائع بقيمة 374 ألف دينار بقابس والصخيرة (إدارة الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675430dd98af76.84593917_jeplfkqinghmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكّنت وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس والوحدات المرورية بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من إحباط عمليات تهريب بقيمة 374 ألف دينار في كل من قابس والصخيرة، وفق ما أكّدته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم السبت في بلاغ.

وأفادت إدارة الحرس بأنّ مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس تمكّنت من إحباط 4 عمليات تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز 4 وسائل محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 252 ألف دينار، فيما تمكنت الوحدات المرورية بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من حجز بضائع مهربة بقيمة 122 ألف دينار كانت على متن وسيلة.

...

كما أوضحت أنّه تم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مجدّدة في الآن نفسه دعوتها للمواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني على الرقم 71860135.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298817


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*