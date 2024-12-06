وضع حجر الأساس لإنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالقصرين

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أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الجمعة ، على موكب وضع حجر الأساس لإنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 10 ميغاواط لكل مشروع وذلك بمعتمدية فريانة من ولاية القصري



وتشرف شركتي "Qair" و"Mazarine" على انجاز هذين المشروعين في إطار نظام التراخيص وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بكلفة تناهز 14.5 مليون أورو أي ما يعادل 48 مليون دينار.

وأكّدت شيبوب وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن هذين المشروعين سيساهمان في تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء إلى جانب ضمان جودة واستمرارية التزوّد بالتيار الكهربائي بالجهة والاستجابة للطلب خاصة في فترة ذروة الاستهلاك.



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وأضافت أن انجاز هذه المشاريع يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي من خلال تحقيق نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2030، بما سيساهم أيضا في مزيد التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة مقابل التقليص من عجز ميزان الطاقة الأولية.

ومن جهته أوضح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، أن هذين المشروعين سيمكنّان من إنتاج كهرباء يعادل إستهلاك حوالي 30 ألف مسكن وتحقيق اقتصاد بحوالي 8 آلاف طن من الغاز الطبيعي سنويّا بقيمة تناهز 4 مليون دولار.

كما أفاد أن المشروعين سيساهمان في التخفيض من انبعاث الغازات الدفيئة بحوالي 17 ألف طن سنويّا. ومن المنتظر أن يدخلا حيّز الإنتاج قبل صائفة 2025.