وزارة الفلاحة تعلن انطلاق حملة التلقيح ضدّ مرض الجلد العقدي لدى الابقار

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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عن انطلاق عمليّة تلقيح الأبقار ضدّ مرض الجلد العقدي الذّي يشكّل تهديدًا للصّحة الحيوانيّة والإنتاج الحيواني.



وتستهدف عمليّة التّلقيح، وفق الوزارة، جميع الأبقار، وفي مرحلة أولى، المناطق التّي شهدت تسجيل بؤر لمرض الجلد العقدي والمعتمديات الحدوديّة والمناطق ذات الكثافة العالية للأبقار وستشمل تدريجيا جميع القطيع الوطني.





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وتؤكّد الوزارة أن عمليّة التّلقيح ستستمر على مدار عدّة أسابيع، مع توفير كافّة الإمكانيات اللاّزمة لضمان سير الحملة بنجاح في جميع المناطق المعنيّة.



ودعت الوزارة كافّة المربين إلى معاضدة مجهودات المصالح البيطريّة الجهويّة والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة الوقائيّة باعتبار أنّ الوقاية والتّلقيح ضدّ هذا المرض يمثلان خطوة هامّة نحو الحفاظ على صحّة الثّروة الحيوانيّة.



وذكرت أن مرض الجلد العقدي مرض حيواني بحت لا ينتقل إلى الإنسان وينتقل عبر الحشرات ويتسبّب في مشاكل صحيّة كالحمّى وظهور عقيدات جلديّة، وقد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجيّة وخاصّة الحليب.





وكان كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بالادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، هاني الحاج عمار، قال في تصريح لـ"ـوات" في 15 أوت 2024، إنّ تونس بصدد الإعداد لشراء اللقاح المضاد لمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار والذي لا ينتقل للانسان، بعد تأكد تسجيل اول اصابة.



واكد المسؤول آنداك ان تونس سجلت عديد حالات الاشتباه منذ اوت 2024، لكن اختبارات العيّنات كانت سلبية باستثناء العيّنة الوحيدة التي تم تسجيلها لدى ثور بولاية جندوبة على ملك مربي بمنطقة تبعد 15 كلم عن الحدود الجزائرية .



وابرز الحاج عمار ان الفرق البيطرية الميدانية قامت بعمل استباقي يتمثل في متابعة المستغلات الفلاحية الخاصة بالابقار القريبة من البؤرة المصابة، علما وان فترة الحضانة قبل ظهور الاعراض على مستوى الابقار قد تصل الى شهر تقريبا.