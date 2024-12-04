وزير النقل يوصي بتسريع تهيئة المعبر الحدودي بملولة وباجراءات اخرى لدعم قطاع النقل بولايتي جندوبة وباجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6750aac1379e90.82412742_mphgoinqklfej.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير النقل، رشيد عامري، الى تسريع انجاز مشروع تهيئة المعبر الحدودي البري بملولة، معتمدية طبرقة، شمال غرب، بعد ان تقدمت الاشغال بنسبة 68 بالمائة في وقت اقر فيه حزمة مشاريع للنقل بولايتي جندوبة وباجة.



وأكّد عامري، خلال الزيارة التي اداها لولايتي جندوبة وباجة، امس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إحكام الرّبط بين مختلف جهات البلاد من خلال تعصير منظومة التنقّل بما يسهم في الارتقاء بمؤشرات التنمية الاجتماعية والإقتصادية، وفق بلاغ نشرته الوزارة الاربعاء.





...



واوصي بالإعلان عن طلب العروض المتعلّق بمشروع بناء مركز الفحص الفني بجندوبة في أجل أقصاه 15 جانفي 2025 واستكمال المشروع بتاريخ 25 جويلية 2025 الى جانب ودخول مشروع ورشة الحافلات النموذجية التابعة للشركة الجهوية للنقل بباجة العمل في جوان 2025.



وابرز ضرورة دخول مشروع محطّة النّقل البري بباجة حيز الاستغلال يوم 25 جويلية 2025 والانتهاء من أشغال تهيئة محطة القطار بولاية باجة في أجل أقصاه 20 مارس 2025



وحثّ الوزير الشركة الجهوية للنّقل بجندوبة على الانطلاق يوم 25 جانفي 2025 في استغلال نظام المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين ونظام مراقبة الأسطول بواسطة الأقمار الصناعية وتركيز منظومة التحكم في الطاقة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، على ان تتم برمجة زيارة بتاريخ يوم 20 مارس لمعاينة مدى نجاعة هذه الأنظمة.



وشدد على ضرورة استكمال الأشغال بورشة صيانة حافلات الشركة الجهوية للنّقل بجندوبة قبل موفى سنة 2024 وتجهيز مطار طبرقة عين دراهم الدّولي بمعدات المراقبة وتهيئة سقف بهوه في أجل أقصاه آخر شهر فيفري 2025.



وبين اهمية التنسيق مع الهياكل المعنية لابجاد حل سريع للإشكال المتعلّق بمشروع مركز الفحص الفني للعربات في جندوبة والمعطّل منذ 4 سنوات لاستكماله في أقرب الآجال.



وأوصى عامري بالعمل على تهيئة مركز المناورات لإجراء امتحانات السياقة بجندوبة وفصله عن البنايات السّكنية والمرافق التربوية والرياضية المحاذية له حفاظا على سلامة الممتحنين والمعدّات والمواطنين وتهيئة أرضية مركز الفحص الفني بجندوبة.



كما دعا الى إحكام المراقبة بالإدارتين الجهويتين للوكالة الفنية للنّقل البري بكل من جندوبة وباجة والتصدّي للتجاوزات في ما يتعلّق بامتحانات الحصول على رخص السياقة وأيضا في ما يهم توجيه الحرفاء للقيام ببعض العمليات الفنيّة خارج مراكز الفحص الفنّي.