زغوان: رصد أكثر من مليوني دينار لإنجاز 4 مشاريع في مجال البنية الأساسيّة ببلدية الناظور خلال السنة المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67508b17b24434.60094800_gqknjlmifehop.jpg width=100 align=left border=0>

رصدت بلدية الناظور من ولاية زغوان اعتمادا بقيمة 2،2 مليون دينار لإنجاز 4 مشاريع خلال سنة 2025 وذلك في إطار جهودها لتطوير البنية الأساسية خاصة بمناطق التوسع.



وأوضح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، عادل السهيلي، لـوكالة "وات"، أنه أشغال هذه المشاريع الأربعة ستنطلق خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، حيث تمت بعد المصادقة على إنجاز محطة نقل مغطاة عصرية بكلفة أشغال قدرت بمليون دينار، على مساحة تقارب 1 هكتار محاذية لفضاء السوق الأسبوعية، وتتضمن إدارة لتنظيم سير المحطة ومشربة ومنشآت استراحة.





...



وأضاف أنّه تم أيضا تخصيص اعتماد بقيمة 540 ألف دينار لتعبيد الطرقات بمناطق التوسع تشمل بئر الشاوش والشعاليل ودوار الحاج جلول، فضلا عن اعتماد بقيمة 300 ألف دينار كان مدرجا ضمن ميزانية 2021 لإحداث فضاء عائلي ترفيهي ببئر الناظور على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 نظرا لغياب مثل هذه المرافق بمرجع نظر البلدية.



وأشار إلى أنّه تم استغلال فواضل الإعتمادات المدرجة بميزانية 2023 في الجانب المموّل من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لاقتطاع 370 ألف دينار ستخصص للتنوير العمومي ببعض مناطق التوسع.