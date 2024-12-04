الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدعو المنخرطين إلى تسوية ديونهم قبل نهاية مارس 2025

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دعت نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مداخلة ببرنامج "راف ماغ" اليوم الأربعاء، جميع المنخرطين المدينين للصندوق إلى اغتنام فرصة العفو الاجتماعي لتسوية وضعياتهم قبل 31 مارس 2025.



وأوضحت أن هذا العفو الاجتماعي يتيح طرحًا كليًا أو جزئيًا لخطايا التأخير المترتبة عن الاشتراكات غير المدفوعة في الآجال القانونية. ويشمل ذلك الاشتراكات المستحقة ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية من سنة 2024.





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الفئات المشمولة بالعفو

يشمل العفو:

مديني الصندوق في أنظمة الأجراء وغير الأجراء بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

الاشتراكات المتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة، العجز، والبقاء على قيد الحياة.



شروط الاستفادة من العفو

للاستفادة من هذا الإجراء، يُشترط:

خلو الوضعية من النزاعات مع الصندوق.

دفع الاشتراكات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024 في مواعيدها.

تسديد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تُبرم قبل 31 مارس 2025.

دفع القسط الأول من روزنامة الدفع عند إبرامها.



مزايا العفو

أكدت المسؤولة أن المنخرطين المستفيدين سيحصلون على:

طرح آلي لخطايا التأخير.

إمكانية تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع على مدى 60 شهرًا.

تعليق إجراءات التنفيذ ضد المدينين.

استعادة كافة منافع أنظمة الضمان الاجتماعي.



يُعد هذا الإجراء فرصة قيّمة لدعم المضمونين الاجتماعيين وتعزيز استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمنخرطين والمستفيدين من الصندوق.

مديني الصندوق في أنظمة الأجراء وغير الأجراء بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.الاشتراكات المتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة، العجز، والبقاء على قيد الحياة.خلو الوضعية من النزاعات مع الصندوق.دفع الاشتراكات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024 في مواعيدها.تسديد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تُبرم قبل 31 مارس 2025.دفع القسط الأول من روزنامة الدفع عند إبرامها.طرح آلي لخطايا التأخير.إمكانية تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع على مدى 60 شهرًا.تعليق إجراءات التنفيذ ضد المدينين.استعادة كافة منافع أنظمة الضمان الاجتماعي.يُعد هذا الإجراء فرصة قيّمة لدعم المضمونين الاجتماعيين وتعزيز استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمنخرطين والمستفيدين من الصندوق.