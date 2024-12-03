بن عروس: تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة برج الوزير بالزهراء

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انتظمت، اليوم الثلاثاء، بإحدى المدارس الابتدائية ببرج الوزير من معتمدية الزاهراء بولاية بن عروس، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس.



وأوضحت المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بن عروس، سميرة كربول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عددا من الإطارات الطبية وشبه الطبية والقابلات التابعين لمركز الصحة الإنجابية والجنسية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أمّنوا عيادات متنوعة في التقصي المبكر للسرطانيات الأنثوية، وتقصي مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا"، فضلا عن قيس ضغط الدم والكشف عن السكري.

وقالت إن هذه القافلة تهدف بالخصوص الى تقريب الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين وخاصة لكبار السن والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة والذين قد يصعب عليهم التنقل الى المؤسسات الصحية وتحمّل مصاريف العلاج، فضلا عن توفير الوقاية الصحية من خلال تقديم فحوصات مجانية تساعد على الكشف المبكر لعدة أمراض وتجاوز اهم التداعيات التي يمكن ان تنجر عنها .



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وأضافت أن عددا هاما من النساء انتفعن بحملات تحسيسية وتوعوية برمجت في إطار تنظيم هذه القافلة، وتمحورت حول " أهمية مناهضة العنف ضد المرأة"، و "الحد من هذه الظاهرة و تداعياتها على المراة والطفل والأسرة والمجتمع ككل"، إلى جانب "التعريف باليات الوقاية من هذه الآفة".