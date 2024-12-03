وزير الإقتصاد في زيارة عمل الى ولاية الكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674f2d8bcc48e4.80979126_hfinglqepjokm.jpg width=100 align=left border=0>

- أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الزيارة التي أداها إلى ولاية الكاف، أهمية الاستثمارات النوعية التي أنجزها القطاع الخاص في الجهة بعد اقتحامه قطاعات جديدة كانت، من قبل، حكرا على الدولة ومنها قطاع المناجم .



وأشاد الوزير، بالمناسبة، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال اطلاعه على مشروعين صناعيين كبيرين بمعتمدية السرس جنوب ولاية الكاف، بما أنجزه أحد المستثمرين الخواص في قطاع المناجم بعد بعثه مشروعا لمعالجة المعادن كالزنك والرصاص بطاقة تشغيلية تقدر باكثر من 65 موطن شغل قارا واستثمارات قدرت بقيمة 22 فاصل 5 مليون دينار مع وجود برنامج توسعة قيمته 12 فاصل 5 مليون دينار لاحداث20 موطن شغل اضافي، وكذلك بعث وحدة أخرى لتحويل الفسفاط باستثمارات ثقيلة

واضاف ان هذه الاستثمارات تعكس مدى قدرة القطاع الخاص على اقتحام عدة مجالات استثمارية جديدة وواعدة على غرار قطاع المناجم



...



وبين في السياق ذاته إن الدولة مطالبة بتشجيع مثل هذه الاستثمارات النوعية والوقوف الى جانب أصحابها ، لأنها تساهم في احداث مواطن شغل وتدعم النسيج الصناعي والتنموي بصفة عامة



ومثلت الزيارة مناسبة للاطلاع على سير انجاز بعض المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية المندمجة بالكاف الشرقية، ومنها مشروع إعادة تهيئة الطريق الحزامية المؤدية الى معلم القصبة الأثري، الذي يحتوي ايضا على تركيز 140 نقطة إضاءة على طول الطريق باستثمارات بلغت مليون و500 الف دينار.



وفي مدينة الجريصة زار الوزير فضاءا صناعيا أنجز في إطار التنمية المندمجة بكلفة بلغت مليون و151 ألفا دينار تم تسويغه لفائدة معمل صنع الأواني الايكولوجية بمبلغ قدره 330 ألفا دينار ومكن من أحداث 17 موطن شغل



كما عاين تقدم إنجاز المنطقة الصناعي بمحطة المحاميد بتاجروين والتي تنجز على مساحة قدرها 43 هك وشهدت انتصاب بعض الباعثين الخواص في قطاع الحجارة الرخامية وإنجاز وحدة لصناعة الآجر وذلك قبل الاطلاع على مشروع تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة النعيمة بالكاف الغربية التي أنجزت في اطار تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية والتنمية المندمجة باستثمارات بلغت 771 الف دينارا انتفعت بها 80 عائلة...