فاروق بوعسكر ... الانتخابات البلدية موجودة "ولامفر من تنظيمها "

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان الانتخابات البلدية موجودة "ولامفر من تنظيمها " .وأوضح اليوم الاحد بالعاصمة لدى اشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس ، ان المجالس البلدية موجودة وهي ايضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022. وابرز ان ان تنظيم الانتخابات البلدية، مسالة مرتبطة ايضا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتنقيح الاطار القانوني المنظم لها الذي سيصدر قريبا لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل اكثر دقة ووضوحا. وقال من جهة اخرى إن تنظيم للقرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وايضا لرئاسة المجالس الجهوية ورئاسة المجلس المحلية هذا اليوم، جاء تطبيقا للمرسوم عدد 10 الذي ينص على التناوب والتداول كل ثلاثة اشهر وفي نفس التاريخ ونفس التوقيت في 24 ولاية .وبين ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيصادق غدا الاثنين على محاضر القرعة التي اشرفت عليها الادارات الجهوية لهيئة الانتخابات بحضور عدول التنفيذ وسيتم في ما بعد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تليها دعوة التركيبة الجديدة للمجالس الجهوية للمباشرة في الولايات بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري.واشار في السياق ذاته إلى ان القانون الاساسي للمجالس المحلية والجهوية والاقليمية في لمساته الاخيرة، مبرزا انه سيضمن لهذه المجالس صفة الجماعة المحلية وسيضفي الصفة على كل هذه المجالس المنتخبة وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور .للاشارة فان القرعة المتعلقة بالمجالس الجهوية تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقليم حيث نص الفصل 32 منه على ان " تنظم عملية قرعة لاختيار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر ويتداول على عضوية المجلس الجهوي اعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة اشهر باعتماد القرعة ولايشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته كما نص الفصل 33 من المرسوم على ان يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدة 3 اشهر بالقرعة ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته. وبخصوص رئاسة المجالس المحلية فقد نص الفصل 31 من المرسوم المذكور على ان يتولى رئاسة المجلس المحلي اثر الانتخابات ، الفائز باكبر عدد من الاصوات ويتم التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة اشهر بالق

