منوبة:  لوحات فنية وتراثية في تظاهرة لمّة الفرسان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ca7d03c3054.63631955_hloejmqginpkf.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت جمعية محبي الخيول التونسيّة بعد ظهر، الأحد، بفضاء مفتوح بسليمان كاهية تظاهرة فنية تراثية تحت عنوان "لمّة الفرسان ". وأثّث التظاهرة فرسان قدموا من عديد الجهات وقدّموا لوحات فنية تراثية امتزجت بمهارات الخيل الاستعراضية وسط حضور هام من المواطنين.



وسعت الجمعية من خلال تنظيم "لمّة الفرسان"، إضفاء حراك تراثي ثقافي، على مركز المدينة، الذي لازال يفتقر الى مركب ثقافي يحتضن الأنشطة الثقافية ويؤسس لتقاليد تنظيم التظاهرات والمهرجانات طوال السنة، لتعيش الجهة حركية ثقافية ترتبط بجذورها التاريخية وأصالتها وتقاليدها الفنية والاستعراضية، وفق تأكيد رئيس الجمعية، معز المولهي، ل(وات).





...



وتضمن برنامج التظاهرة، التّي نظمت بالتعاون مع بلدية وولاية منوبة، وفق المولهي، عروض فروسية تقليدية وأجواء احتفالية تجمع بين التراث التونسي والفنون الشعبية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بطبربة.



كما انتظم بالمناسبة معرض للصناعات التقليدية بمشاركة عدد من الحرفيين والحرفيات من منوبة وصفاقس ونابل في اختصاصات متنوّعة على غرار اللباس والحلي التقليديين والتطريز اليدوي والنسيج التقليدي، والتزويق على جميع المحامل، والزيوت العطرية والتقطير ومستخلصات الأعشاب الطبيعية ومنتوجات مختلفة من الألياف النباتية ومنتوجات الأكلة التقليدية والحلويات التقليدية.



وتهدف التظاهرة وفق المولهي إلى توفير مساحة من الترفيه لمختلف الفئات العمرية، وإضفاء حركيّة إقتصادية وثقافية على المنطقة. وتمكنت، من خلال الجمهور، الذّي واكب فعالياتها، من مختلف الشرائح العمرية ان تحقق هدفها، في انتظار أن تتكرر في دورات قادمة وتتعزز بمزيد الفقرات الفنية.