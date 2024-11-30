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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة توفيق بوهيمة برادس
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النجم الرادسي - شبيبة القيروان 54-84
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - نجم حلق الوادى 92-56

الاحد 1 ديسمبر 2024
قاعة قرمبالية (س16 و30دق)
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة المنازه
قاعة خواجة بالمهدية (س16 و30دق)
نادي كرة السلة بالمهدية - النادي الافريقي
القاعة الاولمبية بسوسة (س18)
النجم الساحلي - اتحاد الانصار

الترتيب
شبيبة القيروان 22 12
الاتحاد المنستيري 22 12
النادي الافريقي 20 11
النجم الساحلي 19 11
الدالية الرياضية بقرمبالية 16 11
اتحاد الانصار 16 11
نجم حلق الوادى 16 12
شبيبة المنازه 14 11
نادي كرة السلة بالمهدية 13 11
النجم الرادسي 13 12


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