تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات بولايتي أريانة وبن عروس

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تمكنت وحدات الحرس الوطني بولايتي أريانة وبن عروس من تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في ترويج المخدرات، وحجز كميات هامة من المواد المخدرة وأموال من العملة التونسية والأجنبية، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الإدارة العامة للحرس الوطني.



الشبكة الأولى – التضامن (ولاية أريانة):





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حجز 6 صفائح ونصف من مخدر القنب الهندي وقطع مختلفة منه، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين والأقراص المخدرة.

العثور على كبسولات تحتوي مواد مخدرة، وبذور نبات "الماريخوانا"، إلى جانب مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية.

توقيف 6 أشخاص، من بينهم شخصان مطلوبان بمذكرات تفتيش متعددة.

النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





الشبكة الثانية – ولاية بن عروس (نشاط في الكاف):



حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي.

ضبط 3 أفراد من عناصر الشبكة، بعد توفر معلومات بشأن نشاط مشبوه في ترويج المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين بعد مراجعة النيابة العمومية.



دعوة للتعاون:

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة متعلقة بترويج المخدرات على الرقم 71860135، تعزيزًا لأمن وسلامة المجتمع.