كأس العالم 2034: الفيفا يعلن حصول ملف السعودية على أعلى تقييم في تاريخ الحدث العالمي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم (الفيفا 2034) على تقييم 419.8 من 500 الذي يعد أعلى تقييم فني تمنحه الهيئة الكروية الدولية عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.



ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيداً لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 ديسمبر نهاية العام الجاري.





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وكان الوفد الرسمي للفيفا قام خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة المحفل الكروي العالمي حيث زار مدن استضافة البطولة والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بتواجد 48 منتخبا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.



وكانت السعودية قد سلمت ملف ترشحها رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 20234 في جويلية الماضي تحت شعار "معا ننمو" والذي كشفت فيه عن خططها الطموحة لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعبا موزعة على خمس مدن مضيفة هي الرياض ووجدة والخبر وأبها ونيوم بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.