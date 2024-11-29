توزر: افتتاح المهرجان الوطني "كتاب على الحدود في دورته الثالثة بحزوة بفقرات تنشيطية وورشات

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hazoua.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت صباح اليوم الجمعة المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت إشراف إدارة المطالعة العمومية فعاليات المهرجان الوطني "كتاب على الحدود" في نسخته الثالثة بحزوة بعدما افتتحت النسخة الأولى من هذه التظاهرة أمس الخميس في معتمدية تمغزة الحدودية.



وتندرج التظاهرة وفق مديرة المكتبة الجهوية بتوزر معالي الشتوي ضمن أنشطة بث ثقافة العناية بالكتاب ونشر المطالعة بعدما انطلقت التظاهرة لأول مرة في سنة 2019 من معتمدية حزوة الحدودية على هامش ملتقى الناشئة والشباب أي دور للمكتبات العمومية "نقرأ من أجل غد أفضل" ليعمم تنظيمها لاحقا في سبع ولايات حدودية أخرى.

حيث تضمنت فقرة الافتتاح عرضا تنشيطيا بالمجاورات وبمشاركة أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من المكتبة العمومية في اتجاه المعبر الحدودي حزوة ومنه نحو خيام المطالعة التي وقع تركيزها في فضاء ترفيهي بلدي أين قدمت رياض الأطفال وجمعية إرادة لذوي الحاجيات الخصوصية بحزوة إنتاجها من مهارات وحرف ورقصات وعروض مستوحاة من قصص.



...



وتتواصل فعاليات هذا المهرجان وفق مديرة المكتبة الجهوية إلى غاية الأحد 1 ديسمبر عبر فقرات تنشيطية متنوعة وأخرى علمية تؤثثها مدينة العلوم بتونس من أبرز فقراتها القبة الفلكية وما تقدمه من معارف متنوعة للتلاميذ والأساتذة وسهرة فلكية يتم فيها رصد النجوم والكواكب إضافة غلى أمسية شعرية يشارك فيها شعراء من حزوة ومن القطر الجزائري وكانت التظاهرة تضمنت في يومها الأول ورشة لتزويق المكتبة العمومية بحزوة حتى تكون في حلة جميلة مستقبلة روادها.

وكان الافتتاح قد شهد مشاركة مكثفة ومثمرة من تلاميذ المدارس الابتدائية بحزوة وأطفال رياض الأطفال والمكفولين ضمن جمعية إرادة لذوي الحاجيات الخصوصية حيث شارك جميعهم موكب تحير العلم الوطني ورفعه على أنغام النشيد الوطني التونسي والنشيد الرسمي الجزائري في رمزية على قرب العلاقات لاسيما بالنسبة إلى المناطق الحدودية التي تشترك في العادات والتقاليد.

ومن جهة أخرى افتتحت معتمدية تمغزة النسخة الأولى من مهرجان "كتاب على الحدود" يوم الخميس بورشات في المطالعة بالمكتبة العمومية وورشة رسم وألعاب ترفيهية وتتواصل الفعاليات في هذه المعتمدية بدورها بين الورشات والفقرات التنشيطية للأطفال والندوات الفكرية والأمسيات الشعرية.