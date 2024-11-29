قفصة: تكثيف حملات مكافحة تفشي الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي

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كثّف أعوان مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تدخلاتهم، في عدد من معتمديات الولاية، لرصد ومكافحة تفشي الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي، وفق ما ذكره رئيس الدائرة بالجهة قيس شلبي.

وأضاف قيس شلبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التدخلات للحدّ من إنتشار هذه الحشرة شملت ردم وحرق وقلع غراسات التين الشوكي بمكان الإصابة والبالغ عددها 13 موقعا موزّعة على معتمديات السند وزانوش وسيدي عيش وقفصة الشمالية.

وأشار إلى أن دائرة الإنتاج النباتي نظّمت حصصا تحسيسية وتوعوية لفائدة فلاحي الجهة حول مخاطر الحشرة القرمزية على غراسات التين الشوكي، ودعتهم إلى ضرورة تقليم طوابي التين الشوكي للسيطرة على انتشار هذه الآفة وضمان التدخل للقضاء عليها.

وأوضح أن مصالح دائرة الانتاج النباتي بقفصة دعت الفلاحين إلى إستعمال التين الشوكي كأعلاف خاصة في المناطق التي باتت مهدّدة بالاصابة بآفة الحشرة القرمزية، وإلى التبليغ السريع في صورة إكتشاف بؤرة لانتشار هذه الحشرة بهدف ضمان نجاعة التدخل والقضاء عليها.



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وأشار، في سياق متّصل، إلى أنّ دائرة الإنتاج النباتي ستشرع في قادم الأيام في تنظيم حملات تحسيسية حول الحشرة القرمزية وأضرارها على غراسات التين الشوكي، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات التربوية بالاوساط الريفية.