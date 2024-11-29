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صورة اليوم من معهد ملولش: التلاميذ يترحمون على الاستاذ فاضل الجلولي على طريقتهم ‎

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 11:13 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تداولت صفحات الفايسبوك يوم الجمعة 29 نوفمبر صورة مؤثرة من معهد ملولش في ولاية المهدية، حيث قام التلاميذ بالترحّم على الأستاذ فاضل الجلولي الذي توفي يوم الخميس متأثرا بحروقه البليغة إثر قيامه بإضرام النار في جسده يوم الأربعاء الماضي.

وكان الأستاذ فاضل الجلولي، أستاذ التربية الإسلامية، قد أقدم على هذه الفعلة المأساوية بعد تعرضه لحملة تنمر وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف تلاميذ وعدد من الأشخاص غير المعروفين في المعهد. وتسببت هذه الحملة في تأثير نفسي شديد على الفقيد، الذي تم نقله إلى مستشفى الحروق ببن عروس بعد الحادثة.

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تجدر الإشارة إلى أن الحادثة أثارت موجة من الغضب بين الأوساط التعليمية في المهدية، حيث طالب الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمحاسبة كل من أساء للفقيد، وأكد على استعداد الأساتذة للتصعيد إذا لم يتم التعامل بشكل جدي مع الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة.


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