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نادي حمام الانف: انتخاب منجي بحر رئيسا جديدا للفريق للفترة النيابية 2024-2027

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 09:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
شهدت الجلسة العامة الانتخابية لنادي حمام الانف (الرابطة الثانية) مساء امس الخميس انتخاب منجي بحر رئيسا جديدا للهيئة المديرة للفريق للفترة النيابية 2024-2027.
واوضح فريق الضاحية الجنوبية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التقريرين المالي والأدبي للفترة السابقة، وذلك بأغلبية أصوات المنخرطين، تحت إشراف الهيئة التسييرية المؤقتة للفترة الممتدة من 1 أوت إلى 17 نوفمبر 2024.
وتتالف الهيئة المديرة الجديدة لنادي حمام الانف برئاسة المنجي بحر، من كل من أنيس بن تيلي والهادي بن طالب وسليم الفرشيشي وكمال سحنون وقصي السماوي ومكرم الشعابي.


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