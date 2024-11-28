وزير الشؤون الخارجية يلتقي المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، اليوم الخميس ، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندلغر .



وتمّ خلال اللقاء الذي تطرّق إلى التعاون القائم بين الجهات التونسيةّ والمركز الدولي ، وفق بلاغ للخارجيّة ، استعراض عدد من برامج التعاون في مجال حوكمة الهجرة والتصرّف المندمج في الحدود بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهياكل التونسية المعنيّة على مدى العَشْر سنوات الأخيرة

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وشدّد الوزير على أهميّة معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وحشد المزيد من الدعم المشترك في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف، مؤكّدا موقف تونس الثابت إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية والرافض لكلّ محاولات تحويل تونس إلى منصّة عبور أو إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيّين.



كما عرض المقاربة الوطنية الرّامية إلى التصرف في هذه الظاهرة وفق الضوابط الدولية والتزامات تونس الأممية واحترام الذات البشرية وحقوق الانسان.



ومن جهته، أعرب المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن ارتياحه للمستوى المتميز للتعاون مع بلادنا واستعداد المركز لمواصلة توثيق برامج التعاون المشترك مع كافة الأطراف المعنيّة في مجال الهجرة والتصرّف المندمج في الحدود وقدّم لذلك مقترحات عملية من أجل الارتقاء بهذا التعاون.