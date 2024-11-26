كاتب الدولة للخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 45 العادية لمؤتمر وزراء التجارة للكوميسا

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يؤدي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، زيارة عمل إلى العاصمة الزامبية لوزاكا لترؤس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 45 لمؤتمر وزراء التجارة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) التي تنعقد يومي 27 و28 نوفمبر 2024.



وتتنزّل زيارة كاتب الدّولة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، في إطار مواصلة الجهود لتدعيم العلاقات مع هذا الفضاء الإفريقي الكبير وتأتي تبعا لمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الدورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري والدورة العادية 23 لقمة الكوميسا بالعاصمة البورندية بوجمبورا من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.





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ويتضمن جدول أعمال زيارة كاتب الدولة، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.



ويُمثّل المؤتمر، وفق ذات البلاغ، موعدا رئيسيا في الأجندة السنوية للكوميسا حيث سيتم التباحث في أهم محاور عمل هذا التجمّع الإقليمي واتخاذ جملة من القرارات ذات الصلة.



وتُعتبر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ديسمبر 1994، محطّة هامة على درب تفعيل منطقة التبادل الحرّ القارّية الإفريقية وأكبر مجموعة اقتصادية بإفريقيا من حيث التجارة والاستثمار، وتهدف إلى إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي.



كما تشكّل السّوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، من الناحية الاستراتيجية، حوالي ثلثي مساحة القارّة الإفريقيّة . وتتألّف من 21 دولة عضوا من بينها تونس ويفوق عدد سكّانها 640 مليون نسمة في ما يبلغ ناتجها المحلى الإجمالي ما قيمته 805 مليار دولار أمريكي وتبلغ معاملاتها التجارية 324 مليار دولار سنويا، ويقع مقر أمانتها العامة بالعاصمة الزامبية لوزاكا.







