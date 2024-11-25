وزير الصحة يتباحث ونظيره السعودي حول متابعة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان

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يؤدي وزير الصحة، مصطفى الفرجاني زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية من 24 إلى 26 نوفمبر 2024، بدعوة من المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة.



وفي سياق التعاون الثنائي، أجرى وزير الصحة لقاء مع نظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، شكّل فرصة للتباحث حول متابعة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان، الذي يمثل نموذجًا للشراكة المثمرة بين البلدين، وفق بلاغ صدر اليوم الاثنين عن وزارة الصحة.

وتناول الطرفان سبل دعم البرامج الصحية المشتركة بين تونس والسعودية، لا سيما في مجالات الصحة الافتراضية، ونقل الدم والتبرع بالأعضاء، والاعتماد الصحي.



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كما التقى وزير الصحة بالمشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات، وتدريب الاطارات الصحية الشابة، ودعم الخطوط الأمامية للخدمات الصحية في تونس، بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة لكافة المواطنين.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون المتميز بين تونس والمركز، خاصة خلال جائحة كورونا.

وشارك الوزير، خلال هذه الزيارة، في "المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة" المنعقد بالرياض، بحضور وزراء وخبراء في جراحة التوائم الملتصقة، مما يعكس التزام تونس بالاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية وتعزيز شراكاتها مع الجهات الدولية.

كما أدى وزير الصحة برفقة السفير التونسي بالرياض، هشام الفوراتي، زيارة ميدانية إلى المستشفى الافتراضي السعودي، الأكبر من نوعه عالميًا، والذي يقدم خدمات طبية عبر الذكاء الاصطناعي.

وقد أشاد الفرجاني بالدور الذي يلعبه هذا الصرح الطبي في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة بشكل عادل وفعال، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الوطنية لتطوير الخدمات الصحية في تونس.

وعلى هامش المؤتمر، أجرى وزير الصحة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الصومال وباكستان، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الصحي على المستوى الإقليمي والدولي.

