مدرب دجوليبا المالي: الترجي يمتلك خبرة المواجهات القارية والمهمة لن تكون سهلة

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اكد ديمبا تراوري مدرب نادي دجوليبا المالي ان مباراة الغد ضد الترجي الرياضي لن تكون سهلة بالمرة باعتبار امتلاك ممثل كرة القدم التونسية لخبرة المواجهات القارية فضلا عن مسرح اللقاء ملعب حمادي العقربي برادس امام جماهيره ومع ذلك سنسعى الى حسن التعاطي مع تطورات المباراة .

واوضح مدرب دجوليبا المالي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين بقاعة المؤترات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان "الاعداد للقاء الترجي تميز بجملة من العوامل منها عدم انطلاق الموسم الكروي في مالي ولهذا اقتصرت الاستعدادات على خوض عدد من المباريات الودية ولقاء السوبر المالي ومع ذلك فقد حرصنا على حسن دراسة المنافس بطريقة دقيقة بما ان المباراة المرتقبة غدا ستكون معقدة وتحتكم الى جملة من العناصر الفنية والتكتيكية والبدنية وحتى الذهنية".

واضاف ديمبا تراوري ان "المباراة الافتتاحية في دور مجموعات كاس رابطة ابطال افريقيا كثيرا ما تستحوذ على اهمية استثنائية لاسيما من الناحية البسيكولوجية ولهذا فنحن حريصون على تحقيق نتيجة ايجابية شريطة حسن التعامل مع طريقة لعب المنافس مع المحافظة على التركيز طيلة ردهات المباراة اذ ان اللقاء سيحسم على جزئيات بسيطة وربما تكون ذهنية ".

ومن جانبه اشار لاعب دجوليبا المالي عصمان ديالو ان "جميع لاعبي دجوليبا شاعرون باهمية المباراة وفي غاية التركيز من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في مستهل دور المجموعات اذ ان المستوى الفني لجميع الاندية التي بلغت هذه المرحلة جد متقارب وكل فريق يحمل فكرة واسعة عن منافسه و لن نكتفي بالدفاع ضد الترجي بل سنحاول مسايرة المباراة وننتظر الوقت الناسب لمغالطته ".



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وحول شروط نجاح دجوليبا في لقاء الغد قال اللاعب ديالو "اعتقد ان شرط النجاح يمر عبر اعتماد طريقة متوازنة دفاعا وهجوما ويتعين علينا التحسب لجميع السيناريوهات الممكنة اذ ان المبارة تبدو صعبة على الطرفين".