الجمعية التونسية للزراعة المستدامة تنظم "أيام الفلاحة البيئية والحمية المتوسطية" بداية من 27 نوفمبر 2024

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تنظم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة "أيام الفلاحة البيئية والحمية المتوسطية"، يوم 27 نوفمبر 2024 بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، وأيام 29 و 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024 بمدينة العلوم بتونس.



وافادت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، ان هذا الحدث سينتظم تحت إطار برنامج ريادة الأعمال في الفلاحة البيئية والأسواق المحلية، بالتعاون مع التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا.





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وسيشكل الحدث، وفق منظميه، فرصة لتعزيز المعرفة وتبادل الأفكار حول مواضيع متعددة تتعلق بالفلاحة البيئية والحمية المتوسطية، بمشاركة أعضاء من الشبكة التونسية للانتقال إلى الفلاحة البيئية والمؤسسات العمومية وشركاء آخرين.



كما سيجمع هذا اللقاء عدداً من رواد الأعمال في الفلاحة البيئية الذين سيعرضون منتجاتهم ويشاركون تجاربهم. وستسلط هذه الفعالية متعددة التخصصات الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالفلاحة البيئية.



واعلنت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، أنها ستنظم في إطار منتدى "أيام الفلاحة البيئية والحمية المتوسطية"، مسابقة ريادة الأعمال في الفلاحة الإيكولوجية، يوم 29 نوفمبر 2024 بمدينة العلوم بتونس.



وتتوجه المسابقة الى باعثي المشاريع في ميدان الفلاحة الإيكولوجية، الذين يجمعون بين ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة الاقتصادية في مشاريعهم. علما وانه يتعين على المهتمين توجيه ملفاتهم قبل يوم الغد الاثنين 25 نوفمبر 2024 على البريد الالكتروني التالي:

concours@permaculturetunisie.org

وستشمل المسابقة العروض التقديمية في الصباح أمام لجنة تحكيم من الخبراء، على أن يتم توزيع الجوائز في فترة بعد الظهر.



يذكر ان منتدى "أيام الفلاحة البيئية والحمية المتوسطية" الذي سيكون مفتوحا للجميع، جلسات علمية حول الفلاحة البيئية وموائد مستديرة وعرض فيلم الى جانب تنظيم المسابقة المذكورة آنفا ومعرض مخصص لرواد الأعمال في هذا المجال، مع مشاركة ضيوف شرف من منطقة البحر الأبيض المتوسط.







