Babnet

رئيس الجمهورية يطلع على نتائج جهود مكافحة الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6740ebd496d108.55522635_qoefgpkhnjmli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 21:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج،وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
واطلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على نتائج العمليات المستمرة التي تقوم بها القوات الأمنية في تفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة تلك منها الضالعة في ترويج المخدرات، هذا إلى جانب دورها في مكافحة كل أشكال الجريمة ومعاضدة مجهودات أعوان المراقبة التجارية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297972


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*