رئيس الجمهورية يطلع على نتائج جهود مكافحة الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج،وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.

واطلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على نتائج العمليات المستمرة التي تقوم بها القوات الأمنية في تفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة تلك منها الضالعة في ترويج المخدرات، هذا إلى جانب دورها في مكافحة كل أشكال الجريمة ومعاضدة مجهودات أعوان المراقبة التجارية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار.



