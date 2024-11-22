باجة: لقاء "صباحيات التصدير الجهوية " الخاص بالاقليم الاول: امكانيات الاقليم  التصديرية غير مستغلة ويمكنها ان تتضاعف

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- ابرز مختصون خلال اللقاء الثالث ل"صباحيات التصدير الجهوية" الخاص بالاقليم الاول المنعقد اليوم الجمعة بمدينة تستور من ولاية باجة تحت شعار "الجهات تصدر" ان امكانيات الاقليم التصديرية غير مستغلة وانه يمكنها ان تتضاعف عشرة مرات كما درسوا "كيفية تطوير الامكانيات التصديرية فى الجهات" وشخصوا واقع التصدير والفرص الجديدة المتاحة بولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت ومختلف الاليات المشجعة على التصدير.





وقد بين مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات لوكالة تونس افريقيا للانباء ان 20 مؤسسة فقط من ضمن 308 مؤسسات مصدرة بالاقليم الاول تمتعت بالامتيازات الخاصة بالتصدير مبرزا انه تم القيام ب6 صباحات للتصدير ويتواصل اجراء هذه اللقاءات بالاقاليم بهدف تقديم البيانات والمعطيات العلمية حول امكانيات التصدير بالجهات وخاصة الامكانيات غير المستغلة وللتعريف بالاتفاقيات والامتيازات المتاحة .



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وقال ان الاقليم الاول فلاحي بالاساس لكن المؤشرات تدل ان اهم منتوج مصدر هو الاحذية الواقية كما يمثل الاقليم 8 بالمائة من امكانيات التصدير بالجمهورية التونسية بعائدات متواضعة تقدر ب3,6 مليون دينار وقال ان كل المؤشرات تدل ان هناك امكانيات لمضاعفة هذه الارقام بتضافر الجهود بين المستثمرين ومركز النهوض بالصادرات وكل الشركاء مبينا ان المركز يقومبعدد من الانشطة الترويجية حتى يرتفع عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات المركز وبامكانيات وامتيازات التصدير وحتى تصل المعلومة للمستثمرين وتصل البرامج التى يشتغل عليها المركز للقرب اكثر من المصدرين ولتعزيز مكانة تونس فى الاسواق التقليدية وتتمكن من النفاذ الى اسواق جديدة.

وقال شريف لشناني رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي لوكالة تونس افريقيا للانباء من جهته ان امكانيات الاقلبيم الاول كبيرة لكنها غير مستغلة وان الاقليم قادر على مضاعفة صادراته عشرة مرات على الاقل اضافة الى ان الثروات الطبيعية للاقليم قادرة ان تفتح امكانيات كبيرة للتصدير مضيفا انه يجب التوجه الجزائر كشريك يمكن ان يفتح افاقا كبيرة للشراكة مع افريقيا ولبناء مغرب عربي اقتصاي.

وقال ان عدد المؤسسات المنتفعة بامتيازات التصدير فى الاقليم ضعيفة جدا وانه يجب العمل على التمتع بهذه الامتيازات ومنها تحمل نسب من مصاريف النقل والمشاركة فى المعارض والاستشارات والتامين على الصادرات مفسرا عدم سعي حصول المصدرين على امتيازات بعدم وصول المعلومة وبطول اجال استخلاص الاموال خاصة بالنسبة للمصدرين الصغار كما ابرز دور مستشاري التصدير ودور غرف التجارة فى تبسيط المعلومات .

ودعا فوزى بن عيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي الى ضرورة العمل على وضع اهداف لدفع التصدير فى كل المجالات بالاقليم الاول(الذى اصبح يضم ولاية بنزرت) اعتبارا لامكانياته التصديرية الكبيرة مبينا ان التصدير قد تراجع باقليم الشمال الشرقي فى العشرية الاخيرة حيث تعد المؤسسات المصدرة به حاليا 210 مؤسسات بينما كانت تعد فى ولاية بنزرت وحدها انذاك 240 مؤسسة.

وتجدر الاشارة الى ان منتوجات الاقليم الاول وجدت حسب سفيان الغاق مدير الاستشراف بمركز النهوض بالصادرات فى 93 سوقا عالميا وتعد هذه المنتوجات 596 منتوجا وابرز نفس المصدر في عرض قدمه ان الامكانيات التصديرية المتاحة وغير المستغلة بالاقليم فى حدود 2,83 مليار دينار .

وقد نبه عماد الوردى ناشط فى مجال تصدير الخدمات التونسية الى اروبا فى مجال الهندسة المتعلقة بالصناعة منذ سنة 1993 الى ضرورة تشجيع المؤسسات الفاعلة فى تونس لتنمية تصدير الخدمات والمحافظة على الكفاءات معتبرا فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه توجد معركة اليوم حول ة هجرة الكفاءات التونسية وتشغيلها فى اروبا

واعتبر جلال علوى مصدر بالوساطة مع الديوانة فى قطاع الملابس الجاهزة ان التصدير متاثر منذ سنة 2004 بالازمة العالمية وبجائحة "كورونا" داعيا الدولة الى توفير المقاسم للمصدرين حتى يصنع المصدر الحرفاء ويجلبهم ولا ينتظر قدومهم.

وقد تم خلال لقاء صباحيات التصدير الخاص بالاقليم الاول تقديم مداخلات حول خارطة الصادرات للاقليم الاول الواقع والفرص التى يجب استغلالها والاتفاقيات التجارية رافعة رئيسة لتنمية الصادرات ومنصة التجارة الخارجية اداة مستحدثة لتسهيل عمليات التصدير ومركز النهوض بالصادرات اي ادوات للدعم والمرافقة للنجاح فى النفاذ الى الاسواق التصديرية وحول غرف التجارة والصناعة دور محوري فى الاحاطة بالمصدرين فى الجهات وتقديم نصائح عملية لنجاح عائدات التصدير وكيفية ترشيد الية النقل لتتطور عالميا وتغطية المخاطر الخاصة بالتصدير وتسهيل الولوج للتمويل وصفة الفاعل الاقتصادي المعتمد والخدمات الجديدة على الخط للديوانة ودور المستشارين فى التصدير فى مقاربة السوق الافريقية.

وتجدر الاشارة الى ان تظاهرة صباحيات التصدير لسنة 2024 الخاصة بالاقاليم تنتظم من 27 سبتمبر الى 27 ديسمبر تحت شعار" الاقاليم تصدر الفرص التحديات والادوات لتحقيق النجاح على المستوى الدولي"وتهدف الى التعرف على مشاغل الفاعلين فى التصدير وحاجياتهم للترفيع فى عدد المؤسسات والمنتوجات المصدرة من مختلف الاقاليم التونسية ولضمان تموقع اكبر للمنتجات والخدمات التونسية فى الخارج.