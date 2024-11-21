الرابطة1 : قمة واعدة بين الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي

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بعد توقف دام حوالي أسبوعين لفسح المجال لالتزامات المنتخب التونسي في تصفيات كأس افريقيا للأمم 2025، خلال فترة التوقف الدولي، تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية هذا الاسبوع نشاطها باقامة مباريات الجولة التاسعة حيث تلوح في الأفق قمة واعدة بين الترجي الجرجيسي المتصدر وضيفه النجم الساحلي المتحفز لمواصلة صحوته.





ويطمح الترجي الجرجيسي صاحب الريادة برصيد 19 نقطة الى تأكيد التألق الذي رافقه منذ عودته الى مصاف فرق النخبة ومتابعة سلسلة نتائجه الوردية بعدما نجح في الجولات الاربع الماضية في كسب 10 نقاط من ثلاثة انتصارات اخرها امام المتصدر السابق الاولمبي الباجي خارج القواعد 2-1 مكنته من التربع على جدول الترتيب بثاني افضل خط هجوم. وفي المقابل، يتطلع النجم الساحلي صاحب المركز العاشر ب8 نقاط الى النسج على منوال تنقله الاخير خارج سوسة عندما عاد بالنقاط الثلاث من ملعب 15 اكتوبر بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 في اطار سعيه لمزيد تحسين ترتيبه ومصالحة انصاره بعد بداية موسم مخيبة عجلت برحيل المدرب حمادي الدو وتعويضه بابن النادي محمد المكشر.



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وفي ملعب حمادي العقربي برادس، يرفع النادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة شعار الانتصار أمام ضيفه مستقبل سليمان بما قد يمكنه من الانقضاض على الصدارة في صورة تعثر الترجي الجرجيسي. وبعد سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية، توفق ابناء باب الجديد، صاحب اقوى خط دفاع الذي لم يستقبل في شباكه سوى هدف واحد، في العودة الى سكة الانتصارات بتغلبهم خارج ميدانهم على اتحاد تطاوين بهدف دون رد. وهم ياملون في تحقيق فوزهم السادس والمحافظة على سجلهم الخالي من الخسارة في الوقت الذي سيعمل فيه مستقبل سليمان صاحب المركز الحادي عشر بمجموع 8 نقاط على مواصلة سلسلة من 6 مقابلات دون هزيمة ب5 تعادلات وفوز من اجل تعزيز موقعه في وسط الترتيب.

ومن ناحيته، سيبحث الأولمبي الباجي صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة في أول مصافحة له مع مدربه الجديد قيس الزواغي، عن تعويض هزيمته خلال الجولة الماضية أمام ضيفه الترجي الجرجيسي التي كلّفته التفريط في الصدارة حين يستضيف الاتحاد المنستيري صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة. ورغم نتائجه الايجابية، اضطر فريق عاصمة السكر للمرة الثانية هذا الموسم لتغيير مدربه بعد رحيل ناصيف البياوي ويامن الزلفاني. ويامل انصاره ان لا يؤثر عدم الاستقرار على مستوى الاطار الفني على اداء الفريق الذي سيجد امامه منافسا على درجة من الجاهزية اذ لم يتذوق الاتحاد المنستيري الى حد الان طعم الهزيمة، وهو يراهن على هذا اللقاء للعودة الى طريق الانتصارات اثر تعادله في الجولة الفارطة مع ضيفه النادي الصفاقسي 1-1 في سعيه نحو تكرار سيناريو الموسم الماضي حين أنهى سباق البطولة في المركز الثاني.

ويشد الترجي الرياضي، صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة وصاحب أقوى خط هجوم بـ 12 هدفا، الرحال الى الجنوب، حيث سيكون على موعد مع مواجهة صعبة امام مضيفه اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط. ويبحث فريق باب سويقة على تحقيق الانتصار الخامس له والثالث على التوالي لتشديد الملاحقة على اندية المقدمة بعدما أهدر من الجولة الثالثة الى الجولة السادسة عددا هاما من النقاط ارغمته على استبدال اطاره الفني بالتعويل مؤقتا على ابن النادي اسكندر القصري قبل التعاقد مع المدرب الروماني لاورينتيو رجيكامب لينجح الفريق في تجاوز فترة الفراغ ويجدد العهد مع الانتصارات التي يراهن على المضي قدما فيها لدخول مباراته المقبلة وسط الاسبوع القادم برابطة ابطال افريقيا امام دجوليبا المالي بمعنويات مرتفعة.

اما اتحاد بن قردان، فسيحاول الاستفادة من أسبقيتي الأرض والجمهور للبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعد تحقيقه فوز وثلاثة تعادلات خلال الجولات الاربع الاخيرة للابتعاد اكثر من اسفل الترتيب بعدما اقدم هو الاخر على استبدال مدربه بتعويض فخر الدين قلبي بمحمد علي معالج متمنيا ان يمنح هذا التغيير الرجة النفسية المنتظرة.

وسيكون الملعب التونسي صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة، أمام اختبار صعب حين يتحول الى قفصة لملاقاة قوافل المكان صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط. وبعد تعادلين متتاليين أمام اتحاد بن قردان وشبيبة العمران، يرنو زملاء لاعب منتخب النيجر يوسف عومارو لكسب العلامة الكاملة لتثبيت مركزهم ضمن المراتب المتقدمة، وهي نفس غاية قوافل قفصة الذي لن يرضى هو الاخر بغير الانتصار للافلات من دائرة الخطر خصوصا بعد تحسن النتائج في الجولتين الاخيرتين بفوز على ارضه على اتحاد تطاوين وتعادل خارج القواعد مع مستقبل سليمان ما ساهم في تحسن الاجواء واستعادة ثقة الانصار.

وفي ملعب الطيب المهيري، يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة اتحاد تطاوين متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط في مواجهة يرمي خلالها أبناء عاصمة الجنوب الى كسر سلسلة من 4 تعادلات متتالية كان آخرها في الجولة الماضية أمام الاتحاد المنستيري والعودة الى سكة الانتصارات قبل استئناف مغامرته القارية بمواجهة شبيبة قسنطينة الجزائري يوم 27 نوفمبر الجاري برادس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي. وبدوره، سيعمل اتحاد تطاوين في أول مقابلة له تحت قيادة مدربه الجديد غازي الغرايري على ايقاف نزيف النقاط ووضع حد لسلسلة سلبية من ست هزائم متتالية بهدف الخروج من عنق الزجاجة والشروع في عملية الانقاذ.

وفي ملعب الشاذلي زويتن، تستضيف شبيبة العمران صاحبة المركز الثامن برصيد 11 نقطة نجم المتلوي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في لقاء متوازن يرغب خلاله كل فريق في الخروج بالعلامة الكاملة على غرار مباراة مستقبل قابس صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط وضيفه النادي البنزرتي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة

الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي (س 14):

اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي



السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س 14)

شبيبة العمران - نجم المتلوي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 14)

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين

ملعب قابس (س 14)

مستقبل قابس - النادي البنزرتي

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق دون حضور جمهور)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان



الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب يحدد لاحقا (س 14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري

ملعب قفصة (س 14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي

ملعب جرجيس (س 14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي