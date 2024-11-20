البطولة الإيطالية - نادي جنوى يعلن تعيين باتريك فييرا مدربا لفريق كرة القدم

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أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين باتريك فييرا قائد أرسنال الإنقليزي السابق، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر النادي في بيان اليوم أنه تم إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى باتريك فييرا، وسيقود المدرب الجديد أول جلسة تدريبية في الفترة المسائية اليوم الاربعاء.

وكان نادي جنوى قرر إقالة مدربه السابق ألبرتو جيلاردينو أمس الثلاثاء، بعد تدهور نتائج الفريق في البطولة الإيطالية وتراجعه إلى المركز السابع عشر بجدول الترتيب، بعدما اكتفى بالحصول على (10) نقاط فقط من أول 12 مباراة.

وبدأ فييرا /48 عاما/ مسيرته التدريبية مع فريق مانشستر سيتي الإنقليزي تحت 23 عاما خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، قبل أن يتولى تدريب فريق نيويورك سيتي في البطولة الأمريكية لكرة القدم، ثم قضى عامين ونصف العام مع فريق نيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس الإنقليزي.