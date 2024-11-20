أسطورة التنس العالمي رافايل نادال يودع المنافسة نهائيا

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لم يتمكن رافائيل نادال من استعادة سحره بعدما خسر بطل 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مباراة في منافسات الفردي لكأس ديفيز للتنس لأول مرة منذ 20 عاما عندما سقط أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندسكولب في آخر مباراة في مسيرته امس الثلاثاء.



وفي مباراة سيطرت عليها العاطفة، خاض نادال (38 عاما) المباراة الأولى لإسبانيا في دور الثمانية لكنه خسر 6-4 و6-4 على الرغم من الدعم القوي من جماهيره المخلصة.





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وأدرك ملك التنس الإسباني الجديد كارلوس ألكاراز التعادل المطلوب بفوزه على تالون غريكسبور 7-6 و6-3، ولو فاز ألكاراز ومارسيل غرانويرس على فيشلي كولهوف وفان دي زاندسكولب لكانت إسبانيا المضيفة قد أبقت على الأمل لكي ينهي نادال مسيرته بوداع خيالي إذ كانت لتبلغ الدور نصف النهائي المقام يوم الجمعة.



ولكن هذا لم يحدث إذ لعب كولهوف، الذي كان يخوض أيضا آخر بطولة في مسيرته، بكل ما أوتي من قوة ليقود هولندا للفوز 7-6 و7-6 ليعم الصمت على الجماهير الإسبانية الصاخبة.



ودعم نادال الثنائي الإسباني من خارج الملعب، لكنه بدا محبطا عندما بدأ يدرك حقيقة أنه لن يحصل على فرصة أخرى للعب.



وفاز نادال القادم من مايوركا، الذي كان ضمن أربعة فرق فازت بكأس ديفيز مع إسبانيا، في 29 من آخر 30 مباراة للفردي خاضها في بطولة الفرق وكانت خسارته الوحيدة السابقة في أول مواجهة له على الإطلاق في عام 2004.



وبدا نادال الذي أعلن الشهر الماضي اعتزامه إنهاء مسيرته في التنس بعد نهائي كأس ديفيز، أقل قوة من المعهود أمام فان دي زاندسكولب الذي حافظ على ثباته، في ملعب صاخب بسبب الجماهير الكبيرة الحاضرة، ليهزم اللاعب الإسباني خلال أقل من ساعتين.



وواجه نادال، الذي كان يخوض مباراته رقم 24 فحسب منذ بداية 2023 بعد غيابه قرابة عام بسبب عدة إصابات وجراحة في أعلى الفخذ، صعوبة في مجاراة منافسه الهولندي‭‭‭‭‭ ‬‬على الملعب الصلب المغطى في ملقة. وقال فان دي زاندسكولب إنه كان ليصفق لنادال لو لم يكن مطلوبا منه مواجهته على الملعب.

وذرف نادال الدموع أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة وحظي بحفاوة بالغة بعد الهزيمة.



وتمكن ألكاراز من معادلة النتيجة بعد تغلبه على غريكسبور وقال إنه "فعل ذلك من أجل رافا" لكنه لم يتمكن من إلهام إسبانيا للفوز في مباراة الزوجي إذ انتزعت هولندا التأهل.

وقال نادال الذي بدأت مسيرته في كأس ديفيز بالهزيمة أمام التشيكي ييري نوفاك عام 2004 "على صعيد بعض النواحي، ربما يكون الأمر (الخسارة) جيدا إذا كانت هذه هي مباراتي الأخيرة لأنني خسرت مباراتي الأولى في كأس ديفيز وخسرت مباراتي الأخيرة. لقد أغلقنا الدائرة".

ووقف مشجعوه في ملقة، الذين ارتدى العديد منهم أوشحة كتب عليها "شكرا رافا"، لتحية اللاعب عند منتصف الليل في احتفال خاص بأعظم رياضي في إسبانيا.

وفي وقت سابق امس، نشر السويسري روجر فيدرر، منافس نادال اللدود وصديقه المقرب، الرسالة التي بعث بها إلى الإسباني.

وقال فيدرر الذي نال 20 لقبا للبطولات الكبرى "دعونا نبدأ بالأمر الواضح: لقد تغلبت عليّ كثيرا. أكثر مما تمكنت من الفوز عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع لاعب آخر أن يفعلها".