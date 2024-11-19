كأس العالم /فيفا/ 2026: سحب قرعة التصفيات الأوروبية يوم 13 ديسمبر المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عن سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يوم 13 ديسمبر المقبل بمقره في مدينة زيورخ السويسرية.



وستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى المسابقة العالمية الموسعة، حيث ستنضم المنتخبات الأوروبية قريبا إلى ركب المنافسات المؤهلة لأكبر نسخة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، وذلك بعدما انطلقت تصفيات مونديال 2026 في خمسة من الاتحادات القارية الستة.

وتشهد نسخة 2026 من البطولة توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز في العالم، حيث ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا، علما أن النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.



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يذكر أن التصفيات الأوروبية لبطولة العالم 2026 ستقام بين شهري مارس 2025 ونوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس عام 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا، وهي المنتخبات الإثني عشر المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة (2024 - 2025)، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

