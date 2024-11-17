تدشين فضاء "سيدي بوسعيد" بالعاصمة الليبية طرابلس

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دشن كل من سفير تونس بطرابلس الأسعد العجيلي ووزير السياحة والصناعات التقليدية الليبي نصر الدين الفزاني، مساء أمس السبت بالعصمة الليبية طرابلس، فضاء "سيدي بوسعيد" وذلك بحضور عدد هام من أبناء الجالية التونسية وضيوف ليبيين من أعلى مستوى.



ويعتبر "فضاء سيدي بوسعيد"، مكانا للتلاقي والتعارف بين أبناء الجالية التونسية المقيمة بليبيا والمواطنين الليبيين، وهو يتكون من فضاء ألعاب مخصص للأطفال ومطعم كبير يقدم أشهر الأطباق التونسية يديره طباخ تونسي، الى جانب مقهى عصري.





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وأكد سفير تونس بليبيا في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن هذا المشروع هو عبارة عن "دار تونس بليبيا" ويحظى بدعم من قبل السلطات التونسية والليبية، بما من شأنه تعزيز علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين.



من جهتهما، أبرز وزير السياحة الليبي ورئيس بلدية طرابلس، الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا المشروع، نظرا لما يعكسه من إرادة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي وتحسين مناخ الأعمال بطرابلس.



يذكر أن وزيرا السياحة والصناعات التقليدية التونسي سفيان تقية والليبي نصر الدين الفزاني، كانا وقعا نهاية شهر أكتوبر الفارط، مذكرة تفاهم بين تونس وليبيا، تهدف الى تبادل الخبرات والتجارب وتشجيع الشراكة والاستثمار في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، الى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مجال تسويق المنتوجات التقليدية.



وكان وزير السياحة الليبي أكد بالمناسبة، الارداة التي تحدو بلاده للنهوض بجملة المبادرات والبرامج المتصلة بالصناعات التقليدية، بهدف ضمان تطوير القطاعات الاستراتيجية.

