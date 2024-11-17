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دعم عدد من المؤسسات الصحية بولاية صفاقس بتجهيزات حديثة ومتطورة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 11:42 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تدعمت بعض المؤسسات الصحية بولاية صفاقس بمجموعة من التجهيزات الصحية الحديثة و المتطورة بهدف تحسين جودة الرعاية الصحيّة وذلك في إطار تطوير القطاع الصحّي وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين خاصة في المناطق الداخليّة حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت البلاغ في هذا الصدد الى أن مركز الصحّة الأساسيّة محمد علي استفاد أمس السبت بكرسي أسنان ثانٍ لتلبية الطلب المتزايد وكذلك مركز الصحة الأساسيّة بطينة تدعم بكرسي أسنان جديد لتحسين خدمات علاج الأسنان كما تحصل كل من المركز الوسيط بطريق المطار بجهاز حديث للتصوير بالصدى (échographe) ومركز الصحة الأساسيّة بساقية الدّاير بجهاز جديد للتصوير بالصّدى.
وأضاف البلاغ أن المركز الصحي بالعامرة تعزّز بجهاز تصوير بالأشعّة بتقنية متطوّرة، و مركز الصحة الأساسيّة بالشّعال استفاد كذلك بمعدات أساسية تشمل جهاز قياس الأوكسيجين ومولد أوكسيجين وطاولة فحص طبّي وكرسي متحرّك وآلة تبخير لمرضى الربو.
...

ويهدف هذا الدعم بالخصوص إلى تحسين خدمات التشخيص والوقاية في الخطوط الأمامية و تقريب الرّعاية الصحيّة من المواطنين خاصّة في المناطق الريفيّة و تعزيز قُدرات المراكز الصحيّة لتلبية احتياجات المرضى من متساكني ولاية صفاقس.


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