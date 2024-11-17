تصفيات كأس إفريقيا 2025 : تنزانيا تتجاوز إثيوبيا وغينيا تتغلب على جمهورية الكونغو

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فاز المنتخب التنزاني على مضيفه الإثيوبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.



وسجل هدفي تنزانيا كل من سايمون مسوفا, وفيصل سالوم في الدقيقتين (15 و31).

وأحيا الفوز آمال المنتخب التنزاني في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف المنتخب الإثيوبي في المركز الأخير بنقطة واحدة.



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وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، ضمنت الكونغو التأهل للبطولة القارية رغم خسارتها بهدف نظيف أمام غينيا صاحبة المركز الثالث بست نقاط.

وسجل هدف المباراة الوحيد سيرهو غيراسي لاع بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة (90).

وستلتقي غينيا مع مضيفتها تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة حاسمة في الجولة السادسة والأخيرة لتحديد المنتخب الذي سيرافق الكونغو الديمقراطية إلى نهائيات البطولة.

وتشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية مشاركة (48) منتخبا مقسمة إلى (12) مجموعة حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات البطولة.