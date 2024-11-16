اول ماراطون رياضي بالكاف لدعم تسجيل مائدة يوغرطة ضمن التراث العالمي ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي

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نظمت وزارة التعليم العالي اليوم السبت بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبمساهمة من المملكة الهولندية، بمائدة يوغرطة التاريخية جنوب ولاية الكاف، اول ماراطون رياضي على مسافة 15 كلم شارك فيه أكثر من320 طالبا من مختلف الجامعات التونسية.



ويهدف هذا الماراطون الى المساهمة في تسجيل هذا المعلم التاريخي ضمن التراث العالمي والتعريف بالمخزون الثقافي الذي يميز هذه الجهة الى جانب السعي إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين المهن وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح.

وقال منسق هذا المسار الرياضي الطلابي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر طرشون في تصريح اعلامي بالمناسبة، أن هذا الماراطون النوعي يهدف إلى التعريف بالمسلك السياحي بولاية الكاف ودعم ملف ترسيم المعلم التاريخي لمائدة يوغرطة ضمن التراث العالمي، الى جانب العمل على التوقي من كل أشكال التطرف العنيف والتاسيس الى العيش المشترك والتعايش السلمي على حد قوله.



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ورافق هذه التظاهر ة الرياضية، تنظيم معرض للفنون الحرفية وزيارة إلى القرية الحرفية وإلى المسلك السياحي بمدينة الكاف وتنظيم أنشطة موسيقية وترفيهية والتعريف بخصوصيات هذه الجهة في مجال التراث اللامادي.