وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفيرة جمهورية بولونيا لدى تونس

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية بولونيا لدى تونس جوستينا بورازينسكا.



وأكّدت السفيرة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، عزم بلادها على العمل من أجل تطوير التعاون مع تونس في كافة القطاعات، معبّرة عن أملها في أن تضفي زيارة العمل المقبلة لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى فرصوفيا زخما جديدا لهذا التعاون.





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من جهته أشاد الوزير أثناء اللقاء بمتانة علاقات الصّداقة بين البلدين، مؤكّدا رغبة تونس في مزيد تعزيز علاقات التعان وتوسيعها لتشمل عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك على المستوى الثنائي وفي إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.



وتحتفل تونس وفرصوفيا هذه السنة بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.