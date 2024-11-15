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في عمليات نوعية منذ بداية سنة 2024 : مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولات تهريب كميات من مخدر القنب الهندي تزن أكثر من 237 كلغ

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 15:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي خلال الفترة المنقضية من سنة 2024 من إحباط محاولات تهريب كميّات هامّة من مخدّر الهندي تزن أكثر من 237 كلغ مخفية داخل مخابئ مهيّأة على متن وسائل نقل لمسافرين قادمين إلى تونس من مينائي مرسيليا وجنوة.

ووفق بلاغ للديوانة, تمثلت أبرز عمليات الحجز في إحباط محاولة تهريب 176 كلغ من مخدر القنب الهندي في عملية واحدة خلال شهر مارس 2024، حيث تمّ العثور على 1760 صفيحة مخفية داخل مخبئ مهيأ على متن شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء مرسيليا.

...

كما تمّ ضبط 40 كلغ من مادّة القنب الهندي وذلك خلال شهر جانفي 2024 مخفية داخل سيارة .

علاوة على ذلك تم العثور على 21 كلغ من مخدر القنب الهندي خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى شهر أكتوبر المنقضي.


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